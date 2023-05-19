梅雨鋒面豪雨狂下！「降雨機率」是機會還是面積 氣象專家解答了
氣象局今（19日）晨5時對4縣市發出豪雨特報，包括桃園市、苗栗縣有局部大雨，新竹縣、新竹市更要小心大豪雨。不少地區已傳出災情，民眾更關心「降雨機率」，甚至再次引發口水論戰，究竟數據是指機率、還是代表降雨面積，《NOWnews今日新聞》請來氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮解惑，並傳授降雨預報的正確判讀方式。吳德榮表示，降雨預報就是屬於一種「機率預報」，無論是中央氣象局，或是其他世界各國的氣象單位，看的都是「機率」，而非降雨時間或降雨面積，大家在應用上別搞錯了。
記者黃韻文/綜合報導
梅雨鋒面來襲，今雨彈炸全台，民眾更關注「降雨機率」。然而降雨機率70%是指7成機率會降雨，還是7成面積會下雨？教育局過去曾在粉專「解釋名詞」，指出降雨機率在國際上有兩種算法，第一種是指該區域內多少%「面積」會下雨，第二種是該地點有多少%「機會」會下雨，當時貼文指出美國是採取「面積」算法，而台灣及世界上大多數氣象機構都是採用「機會」。不過氣象專家解釋，「面積」通常用於氣象學術研究上。
《NOWnews今日新聞》向氣象專家請益，氣象局預報中心前主任吳德榮解釋，降雨預報就是屬於一種「機率預報」，無論是中央氣象局，或是其他世界各國的氣象單位，看的都是「機率」，而非降雨時間或降雨面積。
吳德榮舉例，氣象局若預報台北市降雨機率為10%，代表「每100次類似讀大氣環境下，會有10次下雨」，至於降雨時間長短、強度就不是降雨預報的觀察重點。一般民眾在看降雨預報時，需要評估的是風險，像是鋪設柏油路的廠商，只要一下雨恐造成損失，因此就算只有10%的降雨機率也無法承擔。反之，如果很想出門去玩的人，看到降雨機率70%，還是可以「賭」30%的不下雨機會，風險管理因人而異。
吳德榮提到，早期沒有超級電腦時代，降雨預報大多是預報員的經驗判斷，因此誤差容易比較大。如今以數值預報模式來預測，超級電腦會跑出數十種模式結果，讓預報員有進一步判斷基準，準確性相對提高。另一方面，超級電腦運算能力越來越強，解析度也更高，降雨機率預報已經可以把範圍縮小到鄉鎮區，對民眾來說有更多參考價值。