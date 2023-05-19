桃園海線暴雨一夜！終輪到石門水庫「雨濛濛」 即時蓄水率曝光
中央氣象局今天（19）清晨發布豪雨特報，桃竹苗地區遭到雷雨狂襲，桃園沿海地區一夜暴雨直到天明，在地人觀看石門水庫即時影像直播，見水庫一片雨濛濛，開心嗨喊「進啦！」不過，根據經濟部水利署台灣水庫即時水情資料顯示，截至今早9時止，石門水庫水位在224.5公尺左右，蓄水率只有33.4%。
記者徐銘穗/綜合報導
主要供應新北市、桃園市與新竹縣湖口鄉公共用水的石門水庫，集水區廣達763平方公里，位在桃園大漢溪上，行政區跨大溪、龍潭、復興等3區，日前因為今年以來雨量只有301mm，降雨不如理想。
因氣象局發布豪雨特報，不少在地網友都盼著石門水庫能大舉進帳好好解渴，守在YouTube上收看石門水庫即時影像直播。一直到上午接近8時左右，石門水庫才出現較大雨勢，網友先前見只有小雨2、3滴，還向老天爺疾呼「天公伯，您衛星定位該校正了吧」。
隨後，有人透過即時影像看到水庫一片雨濛濛，表示應該是下暴雨，高喊「進囉」！有人呼請雨神普降甘霖，有人希望海線的雨有一半下到水庫去，更有網友附會說，「石門水庫上面有師父在閉關中，有極大的祝褔，水庫永不缺水」。
而截至今早9時止，此波豪雨目前已為北部水庫帶來不少進帳，其中進帳最多的就是基隆的新山水庫，蓄水率達97.4%，逼近滿水，永和山水庫、寶山水庫、寶山第二水庫及明德水庫等蓄水量都超過60%，唯有石門水庫蓄水率僅33.4%最低，還要請雨神多幫幫忙。