尖端醫、尖端亞細合作　亞太市場「細胞領域整廠輸出」

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創新整合、跨域複合五大主軸１再生醫學與預防醫學的重要性
２國際醫療會所的趨勢
３Ai與傳統實驗室的未來
４診所與藥局的商業整合價值
５移工友善的醫療照護
再生醫學與預防醫學的重要性再生醫學與預防醫學兩者的目標皆為提高人類健康水平，存在相互促進的關係，是現代醫學發展的重要方向。預防醫學的進步可以降低疾病的發生率，減少對再生醫學的需求，協助再生醫學研究並提供多元研究思路。
預防醫學：關注於預防疾病發生，例如接種疫苗、改善生活方式、健康教育，目標減少對治療的需求、降低治療成本和醫療資源的浪費。
再生醫學：關注利用細胞、基因、組織工程等技術修復和重建受損組織，以達到治療疾病的目的。
尖端亞細總經理姚至善強調預防醫學的重要性，不少癌症患者並非死於原本疾病，而是在治療過程中免疫力低下死於併發症，透過預防醫學可提升身體保護力與健康狀況，減少化療與放療的副作用；還有如糖尿病不只是單一疾病，而是與心血管、肝腎都有關聯，因此從預防醫學的角度打造複合式治療方案，針對疾病作預防保健，有助於達到更好的預後。
國際醫療會所 歐美大趨勢為了追求健康與更高的生活品質，國際醫療會所在歐美行之多年且長期穩定發展，整合各類醫療、預防醫學、再生醫學、美容醫學、醫療設備、藝術產業、飯店業及私人俱樂部等多元素。尖端亞細董事長廖福生看好後疫情時代，國人更加注重自我健康管理，個性化、人性化、強調便捷與舒適的高端醫療服務，新型醫療模式能夠滿足人們的需求。
在海外部分，結合台灣的再生醫學技術、AI人工智慧與大數據分析，尖端亞細引進國際頂級預防醫學與再生醫學，並結合新進的中西醫療技術，提供多元化且高品質的醫療服務及後續完整的醫療照護，持續深耕建構醫療大健康產業。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57887
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