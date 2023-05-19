全家霜淇淋買1送1有對手了！這超商開賣「19元霜淇淋」：限3天

尖端醫、尖端亞細合作　亞太市場「細胞領域整廠輸出」

尖端醫、尖端亞細合作　亞太市場「細胞領域整廠輸出」
尖端醫、尖端亞細合作　亞太市場「細胞領域整廠輸出」

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】尖端醫18日宣佈與新成立的尖端亞細生技股份有限公司簽訂「生技醫療合作聯盟合約」，合作推廣大中華區、亞太市場「細胞領域整廠輸出」項目，雙方將透過實驗室與細胞SOP建置、顧問服務等，導入「創新生技醫療整合服務」，深耕發展大健康醫療產業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
尖端醫董事長蘇文龍表示，尖端醫「40年磨一劍」，將提供細胞培養、細胞保存服務及實驗室之SOP、製程、GTP／GMP實驗室QA／QC之整廠輸出服務，「從全身癱瘓到站起來，我們希望在脊髓損傷這個領域，做到全世界治癒率第一這個目標！」

創新整合、跨域複合五大主軸

１再生醫學與預防醫學的重要性

２國際醫療會所的趨勢

３Ai與傳統實驗室的未來

４診所與藥局的商業整合價值

５移工友善的醫療照護

再生醫學與預防醫學的重要性

再生醫學與預防醫學兩者的目標皆為提高人類健康水平，存在相互促進的關係，是現代醫學發展的重要方向。預防醫學的進步可以降低疾病的發生率，減少對再生醫學的需求，協助再生醫學研究並提供多元研究思路。

預防醫學：關注於預防疾病發生，例如接種疫苗、改善生活方式、健康教育，目標減少對治療的需求、降低治療成本和醫療資源的浪費。

再生醫學：關注利用細胞、基因、組織工程等技術修復和重建受損組織，以達到治療疾病的目的。

尖端亞細總經理姚至善強調預防醫學的重要性，不少癌症患者並非死於原本疾病，而是在治療過程中免疫力低下死於併發症，透過預防醫學可提升身體保護力與健康狀況，減少化療與放療的副作用；還有如糖尿病不只是單一疾病，而是與心血管、肝腎都有關聯，因此從預防醫學的角度打造複合式治療方案，針對疾病作預防保健，有助於達到更好的預後。

國際醫療會所　歐美大趨勢

為了追求健康與更高的生活品質，國際醫療會所在歐美行之多年且長期穩定發展，整合各類醫療、預防醫學、再生醫學、美容醫學、醫療設備、藝術產業、飯店業及私人俱樂部等多元素。尖端亞細董事長廖福生看好後疫情時代，國人更加注重自我健康管理，個性化、人性化、強調便捷與舒適的高端醫療服務，新型醫療模式能夠滿足人們的需求。

在海外部分，結合台灣的再生醫學技術、AI人工智慧與大數據分析，尖端亞細引進國際頂級預防醫學與再生醫學，並結合新進的中西醫療技術，提供多元化且高品質的醫療服務及後續完整的醫療照護，持續深耕建構醫療大健康產業。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57887

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

名嘴許聖梅「肌少症」骨裂！醫師籲：腰痠背痛也是肌肉流失警訊

心臟、腎臟其實是命運共同體？　醫：互扯後腿，惜命勿停藥

數位醫療輔助治療成效彰　產官學攜手研討未來趨勢及實踐

鐵質比蘋果更多！　4招挑選香甜多汁的水蜜桃

我是廣告 請繼續往下閱讀