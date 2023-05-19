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名嘴許聖梅「肌少症」骨裂！醫師籲：腰痠背痛也是肌肉流失警訊

名嘴許聖梅「肌少症」骨裂！醫師籲：腰痠背痛也是肌肉流失警訊
名嘴許聖梅「肌少症」骨裂！醫師籲：腰痠背痛也是肌肉流失警訊

Heho健康

名嘴許聖梅年今年年初重摔後骨裂得打石膏休養，才發現自己早有肌少症，尤其腿部肌肉嚴重量不足，才會一摔就摔到骨裂，高雄醫學大學附設中和紀念醫院家庭醫學科李純瑩主任也進一步指出：「每五位女性約有一位有肌肉流失的困擾，鼓勵民眾培養運動增加生成肌肉的刺激。」

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女性雌激素隨年齡減少！40歲後加速流失

肌肉流失是國人重要的健康問題，但流失無感時常被民眾忽略，通常等到跌倒骨折才發現肌少症、骨質疏鬆，許聖梅透露自己骨折的原因，當天原本開心收工，提著大包小包，不小心跌倒膝蓋直接撞擊地面，軟骨碎成了兩半，如今休養好幾個月終於漸漸重回螢光幕前。

不分性別與年齡，均需要養成危「肌」意識，在 40 歲後及早開始「養肌」，高雄醫學大學附設中和紀念醫院老年醫學科方姿蓉主任提及：「一旦進入 40 歲後，肌肉量就會快速流失，而這樣的情況在女性身上可能會更為嚴重。」

方姿蓉解釋：「因女性的雌性激素會隨著年齡增加而分泌減少，進而減少蛋白質吸收與肌肉生成，降低身體肌肉組織的比例；同時降低神經肌肉系統的效率，導致肌肉量、肌力及肌耐力下降 。」



四種徵兆出現別誤以為單純老化

尤其生活中很多徵兆都可能是肌力不足，像是「腰酸背痛」舉例，許多民眾會將其輕視為老化、更年期結果，事實上這樣的原因很可能與肌肉流失有關。

當未及早警覺肌肉質量持續減少，接連出現「體力衰退、容易疲倦、手腳無力」等情況，再嚴重就可能出現跌倒、骨折、臥床等情況，一旦民眾失去獨立生活能力，需要在床上度過，不只影響本人生活品質，對於照護者而言，也無形增加經濟及心力上的負擔，衝擊全家人的人生規劃與經濟分配。

李純瑩分享，門診就有一位長輩，子女為了工作而搬離家裡，因為一個人獨居，所以每餐都從簡準備，甚至會煮一鍋大鍋菜吃一整天，在營養攝取單一且不足的情況下，患者日益消瘦、行走也明顯變慢，待子女察覺到醫院求診後，肌少症早已找上門。

運動搭配營養改善肌肉流失

改善肌肉流失，保持良好運動固然重要外，透過日常飲食或均衡營養品攝取足夠的熱量、好吸收蛋白質、多元維生素礦物質同樣重要，李純瑩指出四大關鍵營養，幫助民眾檢視自身營養攝取。

  • 每日每公斤 30 大卡的熱量，確保體內有充足熱量。
  • 每日每公斤至少 1.1 公克的優質蛋白。
  • 多元攝取維生素、礦物質。 
  • 每日善用均衡營養品補齊營養缺口。


文、王芊淩／圖、巫郡俊

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 名嘴許聖梅「肌少症」骨裂！醫師籲：腰痠背痛也是肌肉流失警訊

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