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肌肉流失是國人重要的健康問題，但流失無感時常被民眾忽略，通常等到跌倒骨折才發現肌少症、骨質疏鬆，許聖梅透露自己骨折的原因，當天原本開心收工，提著大包小包，不小心跌倒膝蓋直接撞擊地面，軟骨碎成了兩半，如今休養好幾個月終於漸漸重回螢光幕前。
不分性別與年齡，均需要養成危「肌」意識，在 40 歲後及早開始「養肌」，高雄醫學大學附設中和紀念醫院老年醫學科方姿蓉主任提及：「一旦進入 40 歲後，肌肉量就會快速流失，而這樣的情況在女性身上可能會更為嚴重。」
方姿蓉解釋：「因女性的雌性激素會隨著年齡增加而分泌減少，進而減少蛋白質吸收與肌肉生成，降低身體肌肉組織的比例；同時降低神經肌肉系統的效率，導致肌肉量、肌力及肌耐力下降 。」
四種徵兆出現別誤以為單純老化
尤其生活中很多徵兆都可能是肌力不足，像是「腰酸背痛」舉例，許多民眾會將其輕視為老化、更年期結果，事實上這樣的原因很可能與肌肉流失有關。
當未及早警覺肌肉質量持續減少，接連出現「體力衰退、容易疲倦、手腳無力」等情況，再嚴重就可能出現跌倒、骨折、臥床等情況，一旦民眾失去獨立生活能力，需要在床上度過，不只影響本人生活品質，對於照護者而言，也無形增加經濟及心力上的負擔，衝擊全家人的人生規劃與經濟分配。
李純瑩分享，門診就有一位長輩，子女為了工作而搬離家裡，因為一個人獨居，所以每餐都從簡準備，甚至會煮一鍋大鍋菜吃一整天，在營養攝取單一且不足的情況下，患者日益消瘦、行走也明顯變慢，待子女察覺到醫院求診後，肌少症早已找上門。
運動搭配營養改善肌肉流失
改善肌肉流失，保持良好運動固然重要外，透過日常飲食或均衡營養品攝取足夠的熱量、好吸收蛋白質、多元維生素礦物質同樣重要，李純瑩指出四大關鍵營養，幫助民眾檢視自身營養攝取。
- 每日每公斤 30 大卡的熱量，確保體內有充足熱量。
- 每日每公斤至少 1.1 公克的優質蛋白。
- 多元攝取維生素、礦物質。
- 每日善用均衡營養品補齊營養缺口。
文、王芊淩／圖、巫郡俊
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 名嘴許聖梅「肌少症」骨裂！醫師籲：腰痠背痛也是肌肉流失警訊