特企／2023捷運這樣玩！旗艦型音樂祭5/20搖滾北投重磅登場
台北捷運2023捷運這樣玩，搖滾北投音樂祭將於5月20日本週六於北投機廠重磅登場，從下午2點至晚上8點，集結了各類搖滾界的風格，從靈魂搖滾、英倫搖滾及台式搖滾，共7組表演樂團包括：Ozone、荷爾蒙少年、溫蒂漫步、冰球樂團、持修、麋先生與拍謝少年等，演出卡司幾乎囊括時下當紅音樂人，匯聚出意想不到的組合，讓許多北捷會員相當興奮及期待，消息一出入園門票即索票一空。
2023北捷會員服務再次全面升級，會員專屬場首度移師至捷運復興崗站的北投機廠，不同於其他的音樂祭，這次《搖滾北投》在北投機廠搭起戶外舞台，讓流行、獨立、搖滾世界音樂齊聚在愜意的環境中，活動設有職人體驗營區、園區闖關活動、供參與民眾拍照打卡美景、「海尼根Silver星銀啤酒」限時免費供應、將近80個品牌主題市集及餐車胖卡，音樂祭豐富度爆棚，就是要用搖滾北投的熱情讓每個北捷會員享受與自然親近的美好，共同分享音樂與美食饗宴的生活方式。
為鼓勵低碳環保並宣導入場會員多利用大眾運輸工具參與「搖滾北投音樂祭」活動，只要入場會員搭乘捷運至活動現場，即贈送活動紋身貼紙，送完為止。更多「捷運這樣玩」相關訊息，請上台北捷運官方粉絲團、活動官網或捷運這樣玩粉絲團查詢。
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