黃國昌爆料詐團贊助房、車　民眾黨團籲陳歐珀出面說清楚





媒體詢問黃國昌爆料陳歐珀與詐騙團關係，邱臣遠表示，部分執政黨官員與民代遭質疑與詐騙集團有掛勾，都需要出來對社會交代清楚、向社會大眾講清楚、說明白。



民眾黨團呼籲，7年30多個國家隊，組織浮濫成效不彰，政府卻總是口號治國，不好好正視內政外交困境，呼籲政府必須痛定思痛、苦民所苦，好好推動居住正義、民生經濟、交通安全，更要根除詐騙、推動產業發展、做好外交工作，別再虛擲台灣的未來。媒體詢問黃國昌爆料陳歐珀與詐騙團關係，邱臣遠表示，部分執政黨官員與民代遭質疑與詐騙集團有掛勾，都需要出來對社會交代清楚、向社會大眾講清楚、說明白。

立委張其祿指出，2023年台灣房價所得比高達20.1，相當於民眾要不吃不喝20年才買得起房，總統蔡英文的「房市三箭」全數脫靶，房價屢創較馬英九執政時漲3倍、房租飆漲、炒房亂象不止。政府高官不該發表不切實際的言論，試圖推卸責任，應以多元管道加速興辦社宅，設法使社宅存量達到房屋市場的5％，《平均地權條例》的子法規劃，也應確實遏制私法人炒房及保護吹哨者。