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黃國昌爆料詐團贊助房、車　民眾黨團籲陳歐珀出面說清楚

▲台灣民眾黨立院黨團召開「蔡英文總統520就職七週年總體檢」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.05.19）
▲台灣民眾黨立院黨團召開「蔡英文總統520就職七週年總體檢」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.05.19）

記者呂炯昌／台北報導

不動產借貸媒合平台im.B遭爆以「假債權、真吸金」方式，詐騙吸金高達25億元台幣，受害人數高達數千人。時代力量前立委黃國昌昨日踢爆，im.B位在宜蘭羅東的大本營，竟是民進黨立委陳歐珀競選後援會與服務處。陳歐珀強調不知情，並願將租金捐出補貼被害人。對此，台灣民眾黨立院黨團今（19）日呼籲他能夠出來向社會說清楚、講明白。

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台灣民眾黨團今日舉行「蔡英文總統520就職七週年總體檢」記者會，黨團總召邱臣遠指出，民進黨只靠口號治國，台灣行人地獄汙名難解、特別預算常態化、兩岸情勢緊張、個資外洩頻繁；低薪、通膨、高房價等問題未獲改善，更別說缺蛋、缺水、缺肉、缺藥等「六缺」變成人民惡夢。中央政策荒腔走板，導致台灣深陷「產業不充實、交通不安全、世代不正義、財政不節流、民生不經濟、外交不穩定、詐騙不根絕、防疫不健全」等8大問題，無法進步。

黨團副總召賴香伶指出，去年傳出2300萬人戶籍資料外洩，本周又傳出財政部電子發票平台130家企業出現資安漏洞，2022年詐騙財損高達70億元，5年期間增長75%，2017年到2021年累計近51萬詐騙犯中，起訴率竟只有2成，其中6成都是車手，台灣淪為「世界洗錢中心」，一年地下金流破兆。綜觀整個「詐騙產業鏈」，從個資取得、詐騙、洗錢，種種辦公室、國家隊都沒發揮作用，蔡總統稱「業者應自律，盼民眾提高辨識能力」，顯然千錯萬錯都不是民進黨政府的錯。

立委張其祿指出，2023年台灣房價所得比高達20.1，相當於民眾要不吃不喝20年才買得起房，總統蔡英文的「房市三箭」全數脫靶，房價屢創較馬英九執政時漲3倍、房租飆漲、炒房亂象不止。政府高官不該發表不切實際的言論，試圖推卸責任，應以多元管道加速興辦社宅，設法使社宅存量達到房屋市場的5％，《平均地權條例》的子法規劃，也應確實遏制私法人炒房及保護吹哨者。

民眾黨團呼籲，7年30多個國家隊，組織浮濫成效不彰，政府卻總是口號治國，不好好正視內政外交困境，呼籲政府必須痛定思痛、苦民所苦，好好推動居住正義、民生經濟、交通安全，更要根除詐騙、推動產業發展、做好外交工作，別再虛擲台灣的未來。

媒體詢問黃國昌爆料陳歐珀與詐騙團關係，邱臣遠表示，部分執政黨官員與民代遭質疑與詐騙集團有掛勾，都需要出來對社會交代清楚、向社會大眾講清楚、說明白。

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