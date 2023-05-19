政院公布性平民調！同婚支持度提升25.2個百分點

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調查也顯示，高達74.1%民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」，較去年提升3.1個百分點，較107年的調查增加20.3個百分點。
性平處表示，立法院16日已三讀通過修正「司法院釋字第748號解釋施行法」第20條納入同性伴侶共同收養子女規定，顯示此議題不論在法制面或民眾支持面上，均有實質進展。
性平處說，調查顯示，77.3%民眾同意「跨性別者可以選擇自己最舒服自在的打扮在學校讀書或在職場工作」，以及高達91.4%民眾認為「可以與跨性別者當同事」，顯示民眾對於跨性別者的友善程度亦有穩定提升。
另外，性平處指出，傳統性別角色任務分工觀念持續鬆動，調查顯示，42.6%民眾不同意「家中有嬰幼兒需要照顧時，女性比男性更適合照顧」，較去年調查37.2%提升5.4個百分點；另94.3%民眾不同意「女性不適合念理工科系」。
性平調查這次也首次調查男性申請育嬰假及出嫁女兒的財產繼承權看法，結果顯示，84%民眾支持男性申請育嬰假，95.2%民眾支持出嫁女兒有繼承財產權利。
性平處進一步指出，在促進性別平等措施部分，54.8%民眾同意讓跨性別者、雙性人身分證登記第三種性別選項，較去年提升5.9個百分點；46.5%民眾認同跨性別者可以不用進行變性手術（摘除性器官），就能更換身分證上的性別，較去年提升17.2個百分點；另81.5%民眾同意「助圓夢、安心生，國家跟你一起養」政策，有助於營造友善生養環境。
根據性平處資料，此次調查對象為年滿20歲以上的民眾，並於4月27日至29日以電話訪問（CATI）方式進行隨機抽樣調查，共計完成有效樣本1076份，以95%信賴度估計，抽樣誤差約為正負2.99個百分點（https://gec.ey.gov.tw/Page/C0A6CC38F299B3B7 ）。（編輯：翟思嘉）1120519