新住民母女辦畫展　廣邀多元家庭來觀賞

為豐富新住民藝術涵養與文化氣息，提升精神文化層次，移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站利用該站3樓新住民交流中心舉辦「蘭陽新住民畫作聯展」，5月18日上午10時舉行開展活動，現場展示新住民葉明珠女士之水墨、工筆畫、棉紙撕畫及纏繞畫等創作、越南籍新住民陳欣怡女士的花卉畫以及該站志工陳富幸女士的粉彩畫等作品，吸引近30位來自越南、印尼、馬來西亞及中國新住民家庭成員驚豔的目光，場面相當熱鬧。
記者賴正琳／綜合報導
葉明珠女士在95年因為愛情來到台灣，在羅東市區經營「葉子美容坊」，因緣際會巧遇雕刻家劉博儀先生，在恩師的啟蒙下踏上藝術旅程，106年10月於羅東李科永圖書館造訪「翰墨飄香藝展(12金釵)」巡禮之後，隨即投入於水墨與工筆畫學習，白天時常往返台北學習水墨繪畫等，晚上常不眠不休用心鑽研在各項藝術創作上。就讀國立羅東高級商業職業學校的女兒芷葦因受到媽媽明珠女士的薰陶，開始跟隨媽媽學習藝術創作。「象由心生」即是芷葦以大象為主題所釘成的纏繞畫，今(112)年2月參加學校舉辦「2023文創手作營」作品比賽榮獲「創意釘板畫」佳作，讓媽媽感到無比欣慰，母女檔攜手在藝術的道路上相互砥礪與打氣，一同前進。
開展當日，明珠女士首先分享自身心路歷程與創作經驗，接著導覽介紹「枇杷綉雨圖」與「白頭叢竹圖」等工筆畫，「激流傾瀉」、「春樹暮雲」及「林泉消夏」等水墨畫作品及筆法，氣韻生動，畫作展現出自然純樸的獨特風格，搭配絕妙的手筆，令大家讚嘆不已。接著明珠女士以客家花布及木板為材料，教導大家繪出「福」字的吊飾品，藉以祝福新住民在臺灣擁有幸福美滿的家庭生活。
宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，葉明珠女士無論在美容工作以及藝術創作等不同領域中，都以認真堅持的態度巧手展現出「美」的創作，感謝今日分享如此豐碩的內容，讓新住民家庭有一場美好的藝術饗宴。此外，移民署舉辦「112年新住民子女多元文化在地創生培訓營」延長至112年5月19日星期五為止(以郵戳為憑)，鼓勵新住民子女踴躍報名參加，詳情請至移民署全球資訊網或至「新住民培力發展資訊網」瀏覽查詢，或請來電宜蘭縣服務站03-9575448洽詢。