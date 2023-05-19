黃立行爆當爸有女兒！低調煲愛14年 徐靜蕾火速回應「3不原則」
現年49歲的中國女星徐靜蕾，和金曲歌王黃立行低調煲愛14年，兩人淡出螢光幕後，決定不結婚生子，四處旅遊、打高爾夫球，過著只羨鴛鴦不羨仙的生活，大陸狗仔「懂瓜呱」昨（18）日直播聊暢聊藝人隱婚生子八卦，突然點名徐靜蕾有個女兒，且爸爸身分大家都應該知道，暗指黃立行已經升格爸爸，此話一出立即登上微博熱搜，徐靜蕾經紀公司也火速回應了！
記者江芷稜/綜合報導
被喻為才女的徐靜蕾，畢業於北京電影學院表演系，擅長書法、彈琴，還是執導《杜拉拉升職記》票房破億人民幣的女導演，不過從小父母爭吵不斷，導致對婚姻有陰影，打定不想結婚念頭，39歲那年自行凍卵，並在訪談節目上公開表達不排斥找人代孕，因為身邊好友都是如此，覺得非常正常，這番言論在對岸引起抨擊，她也逐漸退居幕後，與黃立行低調過生活。
狗仔「懂瓜呱」昨爆料演藝圈隱婚案例多，除了拍攝青春偶像劇的男主角之外，徐靜蕾也是其中之一，點名她疑似在美國有小孩了，還是一個女兒，「孩子的父親大家都知道是誰吧？」暗指她跟黃立行已經結婚生女。畢竟她過去曾說過不排斥找人代孕，去年還被拍到小腹微突模樣，消息真實性引起熱烈討論。
沒想到，向來低調的徐靜蕾，火速跳出來澄清，她開設的經紀公司「鮮花盛開影業」發文打假，貼出狗仔截圖澄清「請大家不造謠、不信謠、不傳謠」，闢謠速度相當快，粉絲也對狗仔言論反擊，「現在連爆料都不講求證據了」，還鼓勵徐靜蕾針對不實謠言提告、以正視聽。