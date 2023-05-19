「烏龍罰單」錯誤繁多　議員要求加速「電子罰單」

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警察局長李文章說，罰單電子化是警方推動的政策，目前採購數量足夠線上巡邏員警使用，至於開單錯誤的員警，將給予申誡處分，希望減少錯誤。
李天生指出，員警現場攔查交通違規後，以行動電腦查詢違規人相關資料後，再以手寫方式將相關資訊填寫於罰單上，一張罰單約要花上5至10分鐘，由於時間匆忙、場所吵雜、民眾不耐等候等因素，經常出現誤植情形，再加上員警在路旁站立，採人工填寫方式填寫罰單，容易造成字跡潦草不清，造成民眾事後申訴更正的困擾。
李天生當場播放烏龍罰單的圖片，他表示，據統計，出現烏龍罰單的狀況有：車號、車種錯誤；違規項目與事實不符；重複舉發；罰則認定錯誤等狀況，因此要求加速推動電子罰單，減少錯誤發生，提升執法品質，減少各方困擾。
李天生說，依警方統計，111年度本市交通違規舉發件數197萬2518件，其中員警錯誤舉發件數為245件，占總舉發0.01％；去年民眾申訴成功撤單880件，占總舉發0.04%；警察局自109年起，推行電子製單，目前攜帶式印表機數量為499台，本年度購置120台。
至於烏龍罰單要不要繳，李天生提醒，依行政程序法及法院判決案例，「除顯然錯誤外，容許行政機關隨時更正」，對市民朋友並不公平，要求增加採購攜帶式印表機，達到全面電子製單的目標。