新住民獨力撫養兒　丈夫失業又重病

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屏東縣服務站主任武淑賢回憶，獲報後立刻排定家訪，首次家訪見到阿輝因為重病身體非常虛弱，連說話都顯得困難，而阿紅在鄰近工廠工作，每天下班除接送小孩放學，還需要騎車載阿輝前往診所治療，車程來回就需要2小時，任勞任怨從不喊苦，堅忍毅力令人佩服。所幸經過各機關的協助與開導，阿輝現在已經奮發振作，除了戒酒也開始幫忙家務，身體健康大有改善，未來也會積極找工作，與阿紅一起分擔家中經濟。
不過，阿輝和阿紅的家因為年久失修，每逢下雨屋頂就會漏水，空房間因窗戶損毀無法居住，一家三口擠在小房間裡打地舖，但兩人的小孩已邁入青春期，為了給成長中的孩子更好的生活環境，移民署人員立即著手尋找資源，除了協助阿紅向公、私部門申請急難救助金及醫療補助，更結合佳冬鄉公所媒介慈濟基金會修繕屋頂及窗戶，並募得床鋪、書桌及衣櫃等家具，讓孩子能有屬於自己的房間。
阿紅說，現在看到小孩能夠安心唸書，生活環境也逐漸改善，阿紅心中對未來也充滿希望，除了感謝移民署及佳冬鄉公所的幫忙，阿紅也承諾，未來當自己有能力時，也要貢獻一己之力回饋社會。
武淑賢表示，移民署積極做好新住民娘家的角色，守護在台新住民的生活，是一直以來不變的目標，阿紅在最困難無助時第一時間向服務站求助，表示移民署長期以來的用心經營早在新住民的心中形成口碑，將持續致力於新住民服務工作。另外，移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」即將於6月30日結束，呼籲在台逾期的外籍朋友們於專案結束前儘快到案，才能夠安心回家。