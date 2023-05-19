雷雨下午強襲南部？南部人嗨了 專家曝現實：到「這縣市」就沒力
中央氣象局今天（19）清晨針對北部發布豪雨、豪大雨特報。南部人引頸期盼「雷雨神」光臨，最好通通下在集水區，讓目前蓄水率只有6.6%的曾文水庫好好解渴。不過，根據「天氣即時預報」粉專預測，這波扎實鋒面移動速度緩慢，預計中午至下午南移至苗栗、台中一帶，傍晚後南移至台中、彰化一代並逐步消散，南部人期盼可能會落空。
記者徐銘穗/綜合報導
這波雨勢猛烈，桃竹一帶半夜雷雨交加，根據氣象局觀測，截至06:50「新竹新豐」雨量最多，為329.5mm。由於鋒面龜速，從凌晨至清晨，幾乎沒有移動，對流又剛好對準「桃竹地區」，導致猛烈雨勢出現，新竹也傳出多區出現淹水慘況。
網友在PTT發問「今天下午雷雨由北往南強襲？！真假！？」，直呼「中南部已經準備好了」，還嗆聲「笑雷雨你不敢啦」，要雷雨不要再欺負北部，「坐等下午中南見，不見不散」。不過，原PO的盼望可能要落空了。
臉書粉專「天氣即時預報」今（19）晨7時許發文表示，鋒面影響大致分成三時段：上午位於「北部」；中午至下午，南移至「苗栗、台中」一帶；傍晚後，將南移至「台中、彰化」一帶，並於此逐步消散。由於鋒面往南之後，缺乏南北風對峙，因此預估於「今晚」逐漸減弱、消散。
氣象局也表示，隨著鋒面往南移動，下午中南部山區雨勢也會增加，而晚上之後水氣稍微減少，各地降雨範圍逐漸縮小。