趴睡也會對身體帶來影響？物理治療師教４撇步，睡得更健康！

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建議避免的姿勢：簡文仁物理治療師指出，較不良的趴睡習慣最常見的其中一個，就是臉面向左右其中一側、臉趴在手上，這樣的姿勢除了壓迫到臉部神經、影響血循，也使得頸椎呈現時間較長的不良姿勢，許多人可能醒來之後肩頸痠痛、甚至可能落枕。另一種較不良的趴睡習慣，就是正面趴睡壓在眼窩，除了上述影響外，也容易壓迫到眼球，不利眼部健康。
普遍可能影響全身：不論是上述哪一種，趴下來的姿勢普遍都偏低，容易呈現「低頭族」的姿態，對頸椎、腰椎、相關肌肉群都有許多負面影響，因此睡醒之後常會腰酸背痛。另外也容易壓迫心肺，呼吸較不順暢。腸胃也較容易受到壓迫，可能消化不良、出現脹氣等問題。其他也包括腳麻等末梢血循受到影響。
趴睡注意姿勢睡得更舒服，物理治療師教４撇步更健康！
趴睡的時間：簡文仁物理治療師建議，民眾午休要趴睡的時候，可注意幾個原則，更有助身體健康、避免身體不適。時機應避免飯後直接就趴睡，但也不用拖得太久，畢竟午休時間通常不長，建議放下碗筷後10分鐘趴睡即可，此時食物通常已「就定位」。
建議趴睡姿勢：姿勢方面最推薦的就是將頭部墊高，可用趴睡枕或一般抱枕，如此可減少頸椎、脊椎彎曲的弧度，也可降低身體各處的壓迫，並以正睡為主。另外也可以先解開皮帶，如此腹部壓力也可以減輕，並使得腸道更為通順。若是懶得帶枕頭或準備抱枕，簡文仁物理治療師建議，可以額頭趴在手臂上，如此可避免壓迫臉部或眼窩，整體脊椎姿勢也正，不會側面彎曲。
比趴睡更好的姿勢：坐著睡。物理治療師教２姿勢睡更好！
頭靠牆、坐著睡：簡文仁物理治療師表示，睡姿會是長時間維持同樣的姿勢，姿勢越正越好，最好的就是躺平。不過考量現實，除了趴睡之外也建議，若情況允許也可以坐直著睡，將後腦杓靠牆或是靠著椅背，使得頭頸、身體擺正，如此一來自然也不會有上述姿勢所帶來的結構影響或壓迫。
頭靠牆、用頸枕、坐著睡：不過坐直的睡，頭也有可能會往旁邊倒，因此更好的方式會建議可戴上頸枕支撐頸部。在頭頸和身體擺正，頭也不會往旁邊倒的情況下，這樣的睡姿又會比前述兩種睡姿更能避免對身體帶來負面影響。
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