台師大花9000萬整修游泳館、增智能健身中心　王冠閎體驗盛讚

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智能健身中心除了重訓設備外，還新增許多互動式、智能器材，如類似跳舞機的互動器材，使用者踩在數字1到9都會發亮，並能與電視連線，配合指令運動或進行互動遊戲等；另外還有踩了會發電的單車飛輪機，不只能馬上計算出排碳量、節省汽油幾公升於一旁螢幕，還能記錄與累積個人運動量，更可以參加線上競賽，與各地好手遠端進行飛輪競賽。
台師大也趁游泳館整修完成之際，於今天舉辦暌違3年的水上運動會，今年共有648人次報名參賽，除了男女生各項游泳競賽外，更結合智能健身中心的全新設備，首度舉辦智慧鐵人2項競賽，由兩男兩女選手組一隊，各游泳500公尺、騎自行車5公里，最快完成接力隊伍獲勝，比賽期間也安排趣味競賽，讓教職員工與學生共同參與。
黃渼茜於今年全大運中得到3金1銀的成績，是國內50公尺自由式及50公尺蝶式的紀錄保持人，目前就讀台師大體育與運動科學系博士班，這次報名校內水運會50公尺蝶式。
黃渼茜說，這學期回到新游泳館，發現外觀明亮很多、變漂亮，現在游的時候，也不會有漏水問題，相信在訓練上或辦比賽都會非常順利。
今年在全大運榮獲4金2銀1銅的「台灣蝶王」王冠閎，不僅在100公尺蝶式打破全國紀錄，也在200公尺蝶式游出佳績，達到2024年巴黎奧運參賽標準，將再次代表台灣挑戰世界殿堂，他目前是台師大體育系學生，此次一口氣報名校內水運會100公尺蝶式、100公尺自由式、男女混合、大隊接力等多個項目。
王冠閎說，學校有3年沒辦水運會，自己一直都蠻想參加，想藉此帶動游泳這項運動，希望學校同學們可以一起參與。
王冠閎的教練黃智勇1998年參加100公尺自由式，以53秒46破台師大紀錄，至今未被打破。王冠閎說，看到教練紀錄還留在學校，此次最大目標就是破教練紀錄；自己最佳紀錄是49秒，但那是狀況很好的時候，希望今天能有好的狀態，破教練紀錄！
台師大副校長宋曜廷表示，台師大游泳池擁有最完善的設備，以及專業的教學師資，提供學生絕佳的學習與訓練環境，因此也培育出許多相當優秀選手，參與許多國際與國內游泳比賽，並獲得優異成績，如台師大游泳隊在今年全大運表現傑出，共獲得9金4銀3銅，其中王冠閎成為台灣第2名取得奧運門票的選手；「學霸」黃渼茜在公開女生組50蝶摘金，達成5連霸；「水道速男」吳浚鋒在男子組50公尺蛙式摘金，達成11連霸。選手歷經長期艱辛訓練，為學校爭取為高榮譽，充分發揮運動家精神，值得喝彩。