豪雨4小時炸破百毫米！氣象局揭「淹水元兇」：天氣預報很難掌握
梅雨季第3波鋒面從昨（18日）晚上就開始替台灣中部以北灌下許多雨勢，尤其在新竹，光是凌晨1點至5點，就下了超過200毫米的雨量，直接達到「大豪雨」的標準，天氣風險公司表示，主要是台灣海峽北部出現的一團煙囪雲（楔型雲），雖然範圍小，但降雨卻很驚人，甚至造成淹水。中央氣象局局長鄭明典則提及，煙囪雲目前已慢慢在消散，桃竹苗地區的雨勢午後應會趨緩，後續鋒面南移，南部水庫也有望降下一些雨勢解解渴。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典說明，煙囪雲常出現在鋒面前緣，主要與「風場的垂直變化」有關，本次鋒面來襲時，台灣吹的是偏南風，風被地形阻擋往兩側移動，此時因爲鋒面也帶進一些北風，使得南風被擠升。而煙囪雲就是長在兩個氣流的交會處，當新的對流胞持續由頂點附近產生時，它會順著氣流往下風處移動，一團接一團出現並消散，就像煙囪在冒煙。
鄭明典強調，煙囪雲的特性就是對流不斷發展，且相較於地面，它在雷達回波圖中像是停留不動，因此降雨情況會相當顯著，且在天氣的預報上，事前只能評估煙囪雲可能有條件發生，但實際影響地點和帶來的降雨強度，現階段無法完全掌握，不過照目前觀察，這波煙囪雲因為往南移動至苗栗、台中，因此結構已經慢慢在消散，預計午後桃竹苗地區的降雨，相較於清晨、早上會較小一些。
天氣風險公司則提及，4年的2019年5月17日，也有鋒面前緣的強烈西南風，配合鋒面本身的不穩定環境及地形效應，短時間在桃園新竹降下致災性的雨量，4年後台灣西邊也出現這個季節最讓人擔心的「煙囪雲」，且雨勢比4年前有過之而無不及，煙囪雲要維持這麼久實在很少見。