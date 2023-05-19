防汛又抗旱！王美花：台灣面臨「複合式災情」需謹慎因應
受鋒面影響，全台各地天氣不穩定，中央氣象局今（19）日清晨晨對北部4縣市發布豪雨特報，同時對「新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，不過，各界仍關心南部水情何時才能解渴？對此，經濟部長王美花稍早受訪回應表示，此波水情對南部有些微緩解，不過不能掉以輕心，而為了因應此波強烈降雨，水利署也在凌晨召開緊急應變會議，盼降低災情機率，她提到，如今台灣面臨「複合式災情」，一方面要忙抗旱，同時也要預防水災，兩者皆需謹慎因應。
記者鄭妤安／台北報導
總統蔡英文昨18日至興達電廠視察高雄緊急海淡機組，根據水利署署長賴建信的簡報說明表示，因應南部春雨不如預期，2023年穩定南部供水抗旱計畫和高雄緊急海淡機組是找水的最佳方案，甚至僅以40天的時間就開始產水，並透過開源、節流、調度、備援等多管齊下方式，穩定南部供水。
針對今日鋒面影響明顯，清晨至上午中部以北降雨明顯，隨著鋒面往南移動，下午中南部山區雨勢也會增加，各界關心南部水情何時才能解渴？王美花今日於受訪回應，此波水情對南部有些微緩解，不過不能掉以輕心，她提到，放在興達電廠的海淡機組會準時出水，而此次在半夜、清晨的強烈降雨，海邊甚至有超過300毫米的雨量，造成積水、淹水。
王美花表示，為因應天氣不穩定，水利署也在今日凌晨2時召開緊急應變會議，與地方政府合作，盼強烈降雨不要造成災情，她提到，面臨「複合式災情」，一方面要忙抗旱，同時也要預防水災，兩者皆需謹慎因應。據中央氣象局預估，下週一（22日）至週二（23日）又有另一鋒面接近，各地皆容易有降雨發生。
此外，觀察各地水庫目前情形，截自今日上午7時，全台有6座主要水庫蓄水率跌到2成以下，其中由曾文水庫蓄水量6.6%墊底，阿公店水庫也僅剩個位數7.3%，仁義潭水庫、蘭潭水庫、白河水庫、南化水庫蓄水量大約在1成左右，石岡壩、湖山水庫下探約2成，其他像是石門水庫、鯉魚潭水庫、牡丹水庫則在4成以下，烏山頭水庫則稱在4成以上。