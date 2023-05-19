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蔡政府執政七周年　基進批：外交防疫優、防衛不及格

▲蔡政府執政七周年，台灣基進今（19）日召開「本土執政七週年 國泰民安打幾分？」記者會。（圖／台灣基進提供）
▲蔡政府執政七周年，台灣基進今（19）日召開「本土執政七週年 國泰民安打幾分？」記者會。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／綜合報導

蔡政府執政七周年，台灣基進今（19）日召開「本土執政七週年 國泰民安打幾分？」記者會，依「台灣防衛」、「社會改革」、「外交防疫」等三大面向盤點，將外交防疫評為「優」、社會改革評為「待加強」，並將包括國防改革、全民防衛、抗中工程在內的台灣防衛一項，評為「不及格」。

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台灣基進高雄市議員張博洋首先表示，近期多項民調皆指出蔡政府7年施政滿意度平均約5成，但同時卻也有超過5成民眾「樂見」或「認為」2024將政黨輪替，民心思變的選民「喜新厭舊時刻」再度來臨。

張博洋針對外交、防疫面向分析，「台灣」二字的國際能見度已達到幾十年的高峰，面對中國武漢肺炎，台灣雖長期被排除在世界衛生體系，卻在政府、醫護、人民的通力合作下，展現民主社會的自律和團結，更向國際社會伸出付出不求回報的Taiwan Can Help援手。

張博洋說，在這個部分，台灣基進給蔡政府「優等生」的評價，努力的人不會被埋沒，但考試優等不代表高枕無憂，防疫期間氾濫的假訊息、外交升溫伴隨的中共疑美論認知作戰仍讓政府疲於奔命，民間無所適從。期許民進黨總統候選人賴清德正視國家隱患，主張信賴台灣的同時，也應建構值得信賴的國防體系。

▲高雄市議員張博洋期許民進黨總統候選人賴清德正視國家隱患，建構值得信賴的國防體系。（圖／台灣基進提供）
▲高雄市議員張博洋期許民進黨總統候選人賴清德正視國家隱患，建構值得信賴的國防體系。（圖／台灣基進提供）
台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤則指出，蔡政府過去七年社會改革速度太慢，但基於改革意願，仍給予「有待加強」的評價，他也盤點包括永續能源、區域電網平衡、空污等問題，尤其是交通問題及公共安全方面都必須快速檢討改進，別再發生「今天公祭、明天忘記」的憾事。翁強調，如近期幾次物價波動，政府都應該更快速公開資訊，盡快穩定民心，勿讓中國認知作戰有機可乘。

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺以軍眷身分提醒，面對中國威脅，國防、民防和心防都非常重要，然而近五年內統計至少200件共諜案，更傳出有500名退役軍官想參加中國的黃埔紀念大會。她痛批，「黃埔精神」已然成為中國統戰的一大破口，黃埔出身的國防部長，放縱黃埔精神變成統戰媒介，難道不覺得丟臉？

楊佩樺說，《反滲透法》施行至今超過三年，卻僅一位里長候選人因涉及贈送中國快篩給選民被起訴。她強調，中國統戰越加新穎，且已在今年通過《反間諜法》，擴大定義「間諜行為」，台灣若不積極反制或防堵，將讓中國持續侵門踏戶。

台灣基進黨主席王興煥最後強調，對執政黨而言，選舉結果就是公民社會最真實的評分。認知戰無孔不入，政府亦有責任。王興煥指出，民主政治與社會契約的本質，該被檢討的是權力者；公民社會對政府的批判，不需太體貼；台灣需要本土執政，亦無法承受親中政黨上台帶來的後果。然而，即使2024年保住本土執政，但亡國感危機遲早會疲乏，「換黨做做看」遲早會徹底淹沒「當台灣人還是當中國人」的抉擇。

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