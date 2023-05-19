NBA季後賽／J.Murray末節砍23逆天改命 寫下隊史季後賽唯一紀錄
丹佛金塊今(19)日以108:103擊敗洛杉磯湖人，西區決賽目前處於2-0領先，球隊主控Jamal Murray這場比賽末節狂砍23分，全場攻下37分，成為帶領球隊逆轉的關鍵人物。
運動中心/綜合報導
Murray這場比賽在上半場表現十分低迷，13投僅有3中，易籃再戰後他手感也未見好轉，三節打完17投5中，只有得到14分。但是他在末節大爆發，連續命中高難度跳投，包括面對LeBron James投進的那顆後撤步三分球，帶領球隊逆轉比分，最終拿下勝利。
總計今天Murray在第四節7投6中，包括讀秒時刻罰球6罰5中，單節貢獻23分，成為今天球隊能夠完成逆轉的關鍵人物。季後賽就是檢驗球星的舞台，他今天也證明自己絕對夠格擔任金塊的第二號人物。
此役Murray總計出賽42分鐘，全場24投11中，三分球14投6中，罰球10投9中，得到37分10籃板5助攻4抄截。他也成為金塊季後賽史上第一位在季後賽得到此數據的球員。
Murray手感好，被重兵看防的金塊中鋒Nikola Jokic也刻意在第四節多次做球給他，後者今晚依舊拿到「大三元」的數據，全場繳出23分17籃板12助攻。