廣達股價強勁超車鴻海 今發放股利、林百里近25億入袋
隨著筆電進入庫存調整尾聲，以及AI伺服器即將在今年下半年出貨，代工大廠廣達近日股價強勁，不僅突破百元，今（19）日早盤股價也超車鴻海，午盤廣達股價大漲6.5元，來到109.5元，漲幅超過6%。另外，廣達今日發放現金股利，每股配發現金6元，大股東董事長林百里握有41.57萬張持股，算算將有24.94億元、近25億元現金股利入袋。
記者許家禎／台北報導
廣達第一季受到筆電持續進行清庫存影響，首季筆電出貨較年減36%、收斂至1080萬台，但非筆電業務動能大增，總計首季合併營收年減11.8%、為2661.81億元，稅後純益64.74億元、年減4%，每股稅後純益1.68元。
但展望第二季，預計筆電將在本季進入庫存調整尾聲，預計營收高個位數季增。伺服器部分，估AI伺服器下半年出貨，將有個位數成長，且AI伺服器平均銷售價格是一般3倍以上，至於EV業務則預計今年高個位數成長，明年雙位數成長。整體來說，下半年表現在市場需求復甦下，有機會優於上半年。
廣達展望帶來好消息也帶動近日股價強勢走高，不僅衝破百元大關，今日早盤股價也超過鴻海的103元，廣達午盤更大漲6.5元，來到109.5元，漲幅超過6%。值得關注的還有，廣達今日發放現金股利，董事長林百里手握41.57萬張持股，算算將有24.94億元現金股利入袋。
廣達去年稅後純益289.57億元，年減14%，毛利率5.5%，每股純益7.51元，董事會決議每股配發現金6元，並於今日發放入帳，不僅董座林百里有近25億元現金股利入袋，副董事長梁次震持有82646張股票，估也可領到約4.96億的股息。