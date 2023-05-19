虎航冬季促銷來了！過年飛日韓開訂　最便宜韓國1299元起

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5月22日上午10:00起至5月23日晚間23:59止。航線包含：桃園-茨城1,699元起；桃園-東京成田、高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-名古屋、高雄-名古屋、桃園-福岡、高雄-福岡、桃園-小松、桃園-新潟1,799元起。
第二波促銷期間：
5月24日上午10:00起至5月25日晚間23:59止。促銷航線：桃園-首爾仁川、桃園-大邱、桃園-釜山1,299元起；桃園-濟州島1,499元起；桃園-曼谷廊曼、桃園-沖繩1,599元起；桃園-岡山1,699元起；桃園-花卷、桃園-仙台、桃園-大阪關西、高雄-大阪關西1,799元起；桃園-函館2,199元起。
以上優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2023年10月29日至2024年3月30日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期，只要妥善安排請假時機，應該都可利用。此外，7月1日起台灣虎航天天都有航班自桃園出發前往澳門，台灣虎航今(19)日上午已推出單程未稅799元起的優惠價格，搭乘日期為2023年7月1日起至2023年10月28日止。
而樂桃航空即日起至05月22日23:59也正進行「100小時限時促銷」，台北-東京(成田)單程2250元起、台北-大阪(關西)單程2750元起、台北-東京(羽田) 單程3030元起、台北-名古屋(中部)單程2620元、台北-沖繩(那霸)單程2610元，可下訂2023年6月1日~2023年10月28日之間機票，連續假日不適用。