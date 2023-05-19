酒後起口角！桃園男暴怒持「圓鍬」打死恩人 法院判無期徒刑定讞
桃園男子陳進祥（63歲），平時居無定所，謝姓友人得知後，遂將大園區住處旁的鐵皮屋讓給他居住，不料去年1月間，2人酒後發生口角，陳男竟在盛怒之下持圓鍬痛毆謝的頭部30多下，最終導致其傷重不治，一、二審均認為陳男手段殘忍，且毫無悔意，依殺人罪判處無期徒刑，今（19）日最高法院駁回上訴定讞。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，陳男原本居無定所，所幸謝姓友人將其收留在大園區住處旁的鐵皮屋，才讓他有安身之處；2022年1月2日下午，2人閒來無事在家喝酒聊天，但過程中卻因細故發生激烈口角，陳男便順手抄起門口的圓鍬，發瘋似狂歐謝男，直到晚上7時許，謝妻返家後，發現家中一片狼藉，這才驚覺丈夫倒在鐵皮屋內命懸一線，嚇得連忙報警求救。
由於謝男傷勢過重，送醫1小時後就因大量出血宣告不治；桃園地方法院審理期間，陳男坦承打人，但始終否認殺人意圖，言語間還頻頻強調是死者酒後「態度不好」才造成衝突發生，自己也只是想教訓對方而已。
對此，法院認為死者頭、臉受傷部位多達30餘處，其中2處顱骨甚至出現凹痕，做案用圓鍬也被打到頭、柄分離，故不採信陳男說詞，判處他無期徒刑，褫奪公權終身，今天最高法院駁回上訴定讞。