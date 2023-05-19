九旬翁罹腸癌憂手術風險高！ 「內視鏡黏膜下剝離術」免動刀、恢復快

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腫瘤無淋巴轉移 適用「內視鏡黏膜下剝離術」收治老翁的彰基胃腸肝膽科主任顏旭亨表示，病患的腫瘤從外觀上看起來為初期惡性腫瘤，且位於動脈上方、範圍很廣，若逕行以腹腔鏡手術切除，需要較長的術後恢復時間，經大腸內視鏡評估後，有機會先以內視鏡切除腫瘤，以進一步評估治療策略。
「內視鏡黏膜下剝離術」主要是以內視鏡導引，運用內視鏡電刀刮除腸胃壁表層的病灶；早期食道癌、胃癌及大腸癌、大型瘜肉或黏膜下腫瘤之病患，如果沒有淋巴轉移即可使用這項技術切除腫瘤；其好處是體外沒有傷口，且雖然消化道壁很薄又富含血管，可能術中會有出血問題，但可在隨時止血及關閉穿孔，安全性高、恢復也快。
百歲人瑞也曾手術 術後恢復快、安全性高顏旭亨進一步表示，目前彰基執行過年紀最大的病患為一百歲人瑞，術後一樣恢復順利、很快就出院了。本次為老翁執行「內視鏡黏膜下剝離術」手術，老翁術後順利進食、體力恢復的很快，也在術後三天開心出院，目前安排後續定期追蹤。
老翁家屬表示：「爸爸年紀已經很大了，而且剛動完手術沒多久還在恢復中，發現大腸腫瘤時真的很猶豫，不知該怎麼辦才好，但顏醫師考量爸爸的年紀，提供的治療建議真得很適合，爸爸聽說腫瘤用內視鏡刮除、不用開刀，也很能接受手術安排。」家屬非常感謝顏醫師的用心與愛心，不但考量病人的年紀、病情、身體狀況，安排最適合的方式治療，治療的結果也很好，令人放心。
腸癌人數連年居冠 定期篩檢早期診治顏旭亨提醒，國健署公布 109 年新發癌症人數，其中大腸癌發生人數蟬聯 15 年第一，其實現在有多樣的治療方式可以選擇，而且效果都不錯，最重要的是定期接受大腸癌篩檢，以利早期發現、早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57832
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