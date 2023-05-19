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Q1. 運動會導致胎兒早產或流產？
烏恩慈指出，早期流產、早產的原因跟胚胎的健康與否有關，特別是在前三個月的發生比例高達二成，因此大家都會覺得「孕婦三個月內什麼事都不要做，就能減少風險發生」。但實際臨床研究，並沒有發現流產跟運動有任何相關性。
特別是在胚胎不正常的情況下，即使都不出門、不運動、爸媽小心呵護，仍然約有一至二成的寶寶出現早產或流產的狀況，而且現今在醫療進步且衛生條件高的環境下，產檢次數也多，要求孕婦完全不出門、不運動，是無限上綱的說法。
烏恩慈指出，女性懷孕後，會出現一系列的身體變化，例如關節不穩定、重心不穩、容易閃到腰，確實有比較可能會有運動傷害發生，但不代表什麼都不該做。
她表示，有些人懷孕後，依然要上班、需要上街買菜、需要移動、照顧大寶或其他小孩，因此在懷孕早期且身體許可之下，開始規律運動，更能強健身體、提升對身體的覺察和靈活度反而更為重要。
Q2. 孕期越將近臨盆，就不要運動了？
有人說，孕期越大、越將近臨盆，媽媽運動的風險也會變高，甚至隨著肚子越變越大，可以從事的運動就越來越少，甚至應該停止運動。對此，烏恩慈則認為「只要身體許可，任何孕期都可以運動。」
她列舉，遇過媽媽孕前就有規律運動，當時肚子懷孕 30 周 ，漸漸出現喘不過氣、水腫、疲倦的情況，於是將一周運動次數降低。甚至也曾經遇過，有人早上仍維持運動，晚上就直接到醫院生產，或懷孕 37 周就宮縮不適也大有人在。
「不同孕期的的運動狀況，端視個體差異進行調整，不要勉強自己身體不舒服、走不動還硬要去跑步，也不是懷孕超過某個週數，就直接限制女生『不能運動』。」烏恩慈說，只要體力、體質許可，有運動習慣者，也能運動到最後一刻。
Q3. 戶外運動或室內運動哪個適合孕媽？
根據研究，有九成的孕婦缺乏維生素 D，因此變鼓勵孕婦可以外出走走、曬曬太陽，因此也有人說，孕婦最好做戶外運動，比室內運動效果還要好，但也有人認為，孕婦適合室內瑜珈、皮拉提斯，比起爬山、慢跑、游泳更安全、更好。
烏恩慈指出，孕媽運動的場地的選擇也有利弊需要注意，例如戶外運動常見遇到路面不平整、颳風下雨等變數多，加上孕婦對於氣溫的改變很敏感，室內運動相對安全。但對於常見的舒緩運動，如室內瑜珈也未必適合孕婦。
「過去大家都會覺得孕婦只能做瑜伽，但其實有些瑜珈的伸展角度非常的劇烈，對於懷孕的婦女，關節有鬆弛和骨盆不穩定的情況，反而容易造成肌肉拉傷。」因此，她建議須要先有基礎肌力鍛鍊補強，可以避免傷害發生。
另外瑜珈的種類很多元，好比空中瑜珈需要懸吊平衡，難度也較高，如果孕媽的以前沒有運動習慣和做空中瑜珈的經驗，或者身體素質不佳，就不建議孕期進行操作。
但孕婦進行室內運動之餘，並不代表只能關在冷氣房裡，不能到戶外慢跑，醫師也曾遇過，有媽媽鍛鍊自己想參加路跑的活動，會要求對方如果當天的天氣不是很理想，出現下雨或炎熱的狀況，就應該取消參加，安全為上。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 孕婦運動容易流產嗎？室內運動比較安全？婦產科解答 3 大迷思跟你想的不一樣