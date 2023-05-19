特企／萬歲牌攜手炎亞綸研發限定風味堅果　6/12開放超早鳥預購

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萬歲牌看中炎亞綸近期的蛻變及餐飲副業運營成果，特邀他成萬歲牌的品味總監，共同開發新系列口味，過程中炎亞綸就像在做自己副業一樣的高標準看待，歷經數十次的配方調整，研發而成新口味。炎亞綸對於在眾多堅果口味要如何出眾且讓消費者留下深刻印象，是這次合作最想要突破的框架。他也讚歎傳統品牌突破自我的能力，「萬歲牌從小陪著我們長大，技術成熟且口味不斷挑戰創新，很多人容易成功了就不會去改變，但萬歲牌一直想突破自己的天花板，讓更多人去享受堅果的美味。」
萬歲牌以「真實食材」裏上低溫烘焙堅果，讓堅果不只健康更是美味，專業研發團隊，在成分選料、製程、風味調配、品質檢驗上來回修正，做出不同以往的堅果口感風味，「鍋煮伯爵奶茶」風味堅果選用英國唐寧茶葉，如同鍋煮而成的醇厚口感，入口就襲來伯爵茶香，層層襯托出堅果香氣，外層裹上米珍珠脆粒，打造優雅鮮奶茶風味，彷彿現煮，滿足現代民眾想來杯鮮奶茶的癮。「焦糖漬蘋果」風味堅果則凸顯了夏威夷果獨有的奶油核果香氣，口口都有蘋果清甜果香，吃完唇齒留香，後味帶點肉桂氣息更添高級感，是喜愛甜點的民眾不容錯過的口味。
特別的是，萬歲牌也發揮創意，搭配增添儀式感的週邊商品，讓「長大系堅果」與嘖嘖募資平台獨家合作，共同打造堅果新風味，號召網友一起參與，募資共有4個方案，即日起至6月12日止，能以最低56折的超早鳥價，享受新堅果風味，參與的網友還有機會獲得炎亞綸親筆簽名小卡與炎亞綸親錄「舒壓療癒音檔」。
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