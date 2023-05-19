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特企／萬歲牌攜手炎亞綸研發限定風味堅果　6/12開放超早鳥預購

▲萬歲牌推「鍋煮伯爵奶茶」、「焦糖漬蘋果」，攜手炎亞綸研發限定風味堅果。（圖／品牌提供）
▲萬歲牌推「鍋煮伯爵奶茶」、「焦糖漬蘋果」，攜手炎亞綸研發限定風味堅果。（圖／品牌提供）

本報訊

堅果品牌「萬歲牌」15日宣布與炎亞綸攜手研發新風味堅果，推出「鍋煮伯爵奶茶」、「焦糖漬蘋果」等兩風味堅果，透過低溫烘焙的非油炸堅果與真實食材相互搭配調味，並以獨家淋漿製程，創造出多層次新食感，更特選堅果夏威夷果與腰果搭配，讓堅果本身的奶油香氣更添層次。品牌也發揮創意，與嘖嘖募資平台獨家合作，自即日起至6月12日開放超早鳥預購，堪稱是首個堅果食品上募資銷售，引起業內不小討論。

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「萬歲牌」透過市調發現，有絕大多數民眾在打拼每一天，身心疲憊的同時，忘卻了問自己現在好嗎？忘記了要好好愛自己，因此品牌以「長大」概念，推出新風味堅果，並在社群創造長大3大金句引發共鳴：「長大是懂得選擇自己要的是什麼」、「長大是懂得先回到自我與療癒自我，才有能力去照顧重要他人」、「長大是懂得體驗、品味過程，而非只在意結果，懂得欣賞多層次的人生況味。」盼民眾透過品嚐美味堅果來療癒自我、享受這一刻好好愛自己，高唱I ‘m good的狀態。

萬歲牌看中炎亞綸近期的蛻變及餐飲副業運營成果，特邀他成萬歲牌的品味總監，共同開發新系列口味，過程中炎亞綸就像在做自己副業一樣的高標準看待，歷經數十次的配方調整，研發而成新口味。炎亞綸對於在眾多堅果口味要如何出眾且讓消費者留下深刻印象，是這次合作最想要突破的框架。他也讚歎傳統品牌突破自我的能力，「萬歲牌從小陪著我們長大，技術成熟且口味不斷挑戰創新，很多人容易成功了就不會去改變，但萬歲牌一直想突破自己的天花板，讓更多人去享受堅果的美味。」

萬歲牌以「真實食材」裏上低溫烘焙堅果，讓堅果不只健康更是美味，專業研發團隊，在成分選料、製程、風味調配、品質檢驗上來回修正，做出不同以往的堅果口感風味，「鍋煮伯爵奶茶」風味堅果選用英國唐寧茶葉，如同鍋煮而成的醇厚口感，入口就襲來伯爵茶香，層層襯托出堅果香氣，外層裹上米珍珠脆粒，打造優雅鮮奶茶風味，彷彿現煮，滿足現代民眾想來杯鮮奶茶的癮。「焦糖漬蘋果」風味堅果則凸顯了夏威夷果獨有的奶油核果香氣，口口都有蘋果清甜果香，吃完唇齒留香，後味帶點肉桂氣息更添高級感，是喜愛甜點的民眾不容錯過的口味。

特別的是，萬歲牌也發揮創意，搭配增添儀式感的週邊商品，讓「長大系堅果」與嘖嘖募資平台獨家合作，共同打造堅果新風味，號召網友一起參與，募資共有4個方案，即日起至6月12日止，能以最低56折的超早鳥價，享受新堅果風味，參與的網友還有機會獲得炎亞綸親筆簽名小卡與炎亞綸親錄「舒壓療癒音檔」。

嘖嘖募資網址

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