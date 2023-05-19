為識人不明道歉！陳歐珀：若有跟im.B詐騙集團掛鉤就退選
不動產借貸媒合平台im.B遭爆以「假債權、真吸金」方式，詐騙吸金高達25億元台幣，受害人數高達數千人，台北地檢署指揮刑事局，已將「豐沛國際」負責人曾國緯、女友張淑芬及公司員工共8人拘提到案。時代力量前立委黃國昌昨日踢爆，im.B位在宜蘭羅東的大本營，竟是民進黨立委陳歐珀競選後援會與服務處。陳歐珀今（19）日出面為識人不清道歉，並強調若有與詐騙集團掛鉤他就退選。
記者呂炯昌／台北報導
陳歐珀昨日表示，他認識的是「曾國緯」，不知他是「因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒」。陳歐珀今日親上火線說明表示，針對黃國昌對他的指控，他今日稍早已將自陳書送交中央黨部主動說明案情，陳歐珀強調他沒有像黃國昌指控跟詐騙集團掛鉤，這絕非事實，曾國緯多年來在外到處招搖撞騙，甚至用公益形象包裝自己，他被曾國緯的假身份蒙在鼓裡，他也為識人不明鞠躬致歉。
陳歐珀說，他將租金全數捐出來作為詐欺受害人的補償基金，但他也強調沒有跟詐騙集團掛鉤，也沒參與im.B的說明會。陳歐珀說，他送交黨部的自陳書說明，他在2020競選立委連任期間羅東後援會與一輛Toyota中古車的使用情形，以及2020年5月他的女兒、曾國緯的女兒與張淑芬合資與貸款買房，目前這間房子在出租中，相關金流都可以查證，證明沒有不法。
陳歐珀感嘆，台灣詐騙集團猖獗，連政商名流與檢調都受騙，「我們一起來打擊詐騙行為。」
媒體詢問國民黨要求退選，陳歐珀表示，他有聽到這個聲音，若有參與詐騙集團掛鉤、參與詐騙行為，「我退選沒有問題，但是不要用含沙射影方式抹殺我個人的人格，這是非常沒有道德的事！」
媒體問現在坐車還是有在使用嗎？陳歐珀表示，他到上個月發現這個新聞有詐騙的前科，上個月就沒使用了。