賴清德、韓國瑜以金庸人物比擬 侯友宜：我最愛看十大神探
甫接受國民黨徵召參選2024總統大選的新北市長侯友宜，今（19）日在受訪時被媒體問到對手副總統賴清德期許自己像金庸小說中的人物「周伯通」，而前高雄市長韓國瑜則曾稱讚侯友宜像是被周伯通傳授功夫的「郭靖」。對此，侯友宜表示，金庸的小說他非常喜歡看，說到每個角色都有他的特色；而他最喜歡看的書本是當年影響自己一生最重要的「十大神探」，讓他有機會從事警察工作來守護國家。
記者吳嘉億／新北報導
媒體記者是先問到侯友宜在520當天要跟市民報告的內容，以及是否會親自邀請鴻海集團創辦人郭台銘參加誓師大會？侯友宜對此回應，520是黨部的規劃，一切尊重黨部的方向，最重要會跟所有的民眾來做一個報告。
至於國民黨中常會宣布徵召當天晚間是否有致電花蓮縣長徐榛蔚以及其夫婿立法委員傅崐萁？侯友宜表示，那天晚上的致意，就是大家團結一致向前走的時刻；強調這段時間謝謝縣市首長以及很多的民意代表，給他很多鼓勵跟支持加油打氣，他心存感謝，大家要一起團結守護中華民國，愛台灣這塊土地所有的人，跟大家心連心一起共同打拚。
另外在網路評論負面聲量高於正面聲量兩倍的聲浪，侯友宜表示，所有的聲音他都給予尊重，最重要是要做好自己，如何在選舉的過程當中能夠得到人民的信任，贏回人民對政府的信心，這才是他要做的事。