數位健康最後一哩路！　醫療AI元宇宙關鍵領袖聚首

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資誠聯合會計師事務所與台灣數位健康產業發展協會於2023年5月15日在台北舉辦「數位健康新未來關鍵趨勢論壇」，邀請產、官、學、研、醫17位專家學者針對智慧醫療、數位治療、數位健康，三大領域進行探討，以期透過多方角度促進台灣數位健康產業發展。
全世界近來都強力關注的趨勢，就是AI人工智能應用、元宇宙虛擬實境、產業雲端資料庫、以及穿戴設備與終端介面開發，上述這些技術該如何應用在醫學、甚至完善整個醫療環境？
數位醫療2大要點：1、醫療「個人化」：開發以患者為中心的醫療輔助應用程式，以及終端應用，讓民眾在面臨健康問題以及急難、甚至失能時的緊急應對。
2、醫療「去中心化」：醫院將會定位為緊急傷疾重病才需要前往的機構，力求提前預防與檢測，在初期階段就降低整體醫療資源的輸出，使用在治療的能量分級更清楚。
「精準醫療」有哪些原則？：精準醫療可以分為「精準檢測」、「精準預防」、「精準診斷」三個面向去檢視。
精準檢測：最簡化的智能儀器、穿戴設備必須通過嚴謹的臨床測試，方便民眾操作與達到「在家即醫院」的即時處置、就診、通報。
精準預防：醫師們常常都會提到「早醫早治」，甚至預防勝於治療，在生活中民眾對於身體的細微變化常常無感，若能夠有輕便的隨身裝置即時的觀察自己身體變化，智能工具代替民眾未雨綢繆，事先提供生活調整與就醫建議，就能夠讓民眾更快取得自己需要的健康資訊，也能夠透過數據了解自己的身體變化。
目前常見的產品仍以智慧型手錶及智慧手環為主流，或者是居家血糖檢測儀。
精準診斷：想要突破以往「時空」與「醫病資訊不對等」的限制，個人化診斷的輔助儀器與AI人工智能養成是非常關鍵的核心，能夠自動化的管理數據、快速檢測掃描、標記患部與提供透視影像，醫師可以從繁雜的瑣事中解放，集火於診斷與如何最有效治療病患。
數位醫療產、官、學、研、醫各界缺一不可政府非常重視台灣數位健康產業的發展，期望能夠共同協力推動接下來進入數位城市的相關新技術發展，期望共同提高全民的健康福祉也帶動經濟發展。
行政院鄭文燦副院長致詞指出：「近年來政府積極推動醫療智慧化與數位化，調適前瞻性法規以加速AI、IoT等數位科技應用於數位療法、智慧醫材，同時建構智慧醫材法規制度及審查機制，縮短產品研發到上市期程、未來期待建構「健康大數據永續平台」以完善精準健康生態系，凸顯數位化在醫療及健康領域應用之重要性。
數位發展部數位產業署呂正華署長表示，促進企業數位投資、培育數位發展人才、打造數位相關產業生態系等為目標，希望以「政府出題、業者解題」的模式，發展以人為本的數位健康解決方案，透過創新基地和技術支援中心維持運轉，導入國內外技術大廠資源，讓政府成為數位健康產業的後盾。
面對數位轉型民眾需要關注哪些議題？虛實整合的過程確實震盪出許多新舊議題與隱憂：
如「醫療數位轉型臺灣健保資源如何重新布局」、「商業保險公司如何配合國家政策推出醫療補位方案」、「5G設備在偏鄉的建設維護與遠端醫療應用開發」、「客製化醫療與資訊安全的本質衝突」、「ESG永續標準」等。
此外，數位醫療的痛點是如何將一個要求零誤差、嚴謹、高標準、高規格的領域數位化並進行深度應用，「如果什麼都要最好，要如何做到將最高規格普及於民？」
醫療難已複製與規模統一化的限制在於人類的處境複雜與變因多，因此各界皆需要花費大量時間、精力去找尋可遵循的標準，其難度並非一蹴可幾，甚至現有的政策制度都會產生連鎖反應，所以各界除了思考如何與國際標準接軌，也需要密切連結建立共識、培養溝通韌性，抓住產業與志業之間的平衡，個人的健康權益不容輕忽，健康與我們息息相關，關注相關產業上游到下游，期待能夠在產業裡追求數位醫療落實，在數據與經驗裡產生洞見，實踐數位醫療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57862
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