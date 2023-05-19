《玩命關頭X》紀念保羅沃克！劇情細節超多　影迷發現1巧合哭了

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而備受影迷喜愛的保羅沃克，在2013年11月30日駕駛Porsche Carrera GT失控發生車禍而逝世，於是《玩命關頭7》成為他的遺作，但在那之後，保羅沃克還是都會在每一集當中以不同形式存在在電影中，這次在《玩命關頭X》系列當中，不僅愛女梅朵沃克（Meadow Walker）客串電影的演出，在特定片段時，再度響起當年那首緬懷保羅沃克的名曲《See You Again》，另外也出現保羅沃克在《玩命關頭5》的畫面，整部片都能滿滿的感受到保羅沃克的存在。
另外，不少影迷在看完《玩命關頭X》之後發現，保羅沃克在2013年11月30日出車禍身亡，而正巧《玩命關頭X》上映的年份為2023年，電影系列第十集剛好紀念保羅沃克逝世十週年，讓不少影迷表示「保羅真的是玩命關頭的靈魂人物！沒有他就沒有玩命關頭的開端！」、「致敬保羅！永遠緬懷他！」、「希望後兩集他還是會出現，好感人啊QQ」、「我也是看完才發現今年剛好保羅逝世十週年，剛好第十集QQ」。
而目前確定《玩命關頭》系列還有最後的兩集，不少影迷也期待後續兩集當中，不知道有沒有辦法透過特效或者數位技術的輔助，讓保羅沃克飾演的「布萊恩」再度上場，最後來個大團圓，為這部跨世代的連載電影劃下完美句點。不過可以確定的是，從《玩命關頭7》後，每一次的續集都還是有保羅的身影，顯見製作團隊對於保羅真摯的思念。