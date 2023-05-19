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蔡英文接見特拉斯　促雙邊簽署貿易協定深化經濟合作

▲總統蔡英文（右）19日上午在總統府接見前英國首相特拉斯（Liz Truss）（左），兩人握手致意。中央社記者裴禛攝 112年5月19日
▲總統蔡英文（右）19日上午在總統府接見前英國首相特拉斯（Liz Truss）（左），兩人握手致意。中央社記者裴禛攝 112年5月19日

中央社

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天接見英國前首相特拉斯，她感謝英國讓台海議題從區域提升為全球議題；希望未來台英雙方在供應鏈韌性、網路安全以及科技新創等領域，開創更多的合作交流，一起努力促成雙邊簽署貿易協定，持續深化經貿合作的關係。

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英國前首相特拉斯（Liz Truss）16日至20日訪台，離台前夕，蔡總統上午在總統府接見特拉斯並致詞表示，特拉斯下議員是第一次訪問台灣，也是繼柴契爾夫人之後第二位訪問台灣的英國前首相，非常高興在總統府與特拉斯下議員見面，期待再不同世代的共同努力之下，台灣與英國的關係能夠持續扎根發展。

除了表達最誠摯的歡迎外，總統感謝特拉斯長期以來支持台灣的國際參與，非常重視台海的安全議題。

總統提到，過去特拉斯在外相任內，促成G7國家與北大西洋公約組織多次公開強調，維持台海和平穩定的重要性，對於英國讓台海議題從區域提升為全球議題，她要對此表達肯定與感謝。

總統說，台灣與英國是理念相近的夥伴，共同為全球的民主發展而努力，幾天前她與特拉斯都參與了哥本哈根民主高峰會，特拉斯當時在會中強調，面對威權主義的擴張，全球民主陣營合作的重要性。

她說，這也是過去以來台灣不斷向世界傳遞的訊息，在全球民主國家攜手團結合作，必定能夠讓彼此更強大，也讓民主自由的價值能夠延續與擴大。

蔡總統說，這幾年台灣與英國在各領域都有豐富的合作成果，希望未來台英雙方在供應鏈韌性、網路安全以及科技新創等領域，開創更多的合作交流，並且一起努力促成雙邊簽署貿易協定，持續深化經貿合作的關係。

總統再次歡迎特拉斯下議員訪問台灣，她說，在民主自由道路，台灣與英國並肩同行，共同為全球帶來更多繁榮與貢獻。

特拉斯致詞表示，現在的世界就是以台灣當作引擎來推動的，台灣可以如此傲人的成就，也是靠蔡總統領導力，而且台灣現在面對中國巨大的威脅，英國非常清楚了解必須維持台海和平及穩定。

談及民主與威權，特拉斯說，現在看到全世界在民主與威權之間的對抗愈來愈增長，她非常清楚自由民主對人民、社會是最好的，不但可以帶來經濟上的繁榮，對人民的快樂指數也是非常重要，台灣的成就需要被保護，而且全球的自由社會與自由民主國家都必須支持台灣。

她認為，必須確保台灣有能力可以自我捍衛，更重要的是，必須確保不斷建立經濟上的連結，與包括英國的民主國家打造更深刻的關係。

特拉斯表示，她提倡經濟版的北約，希望與理念相近的民主國家在經濟上進行合作，對抗威權政權的脅迫，她期待與蔡總統會面非常久了，期待兩人可以討論如何進行合作，捍衛民主與自由的價值。（編輯：楊凱翔）1120519

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