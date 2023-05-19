郭台銘真的出局了？命理師曝「2走向」：逆轉奪2024總統

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命理專家楊登嵙指出，昔時皇帝、現今總統都不是一般人，在相術上便是「帝王之相」、「五長五短」，也就是頭、脖、身、手、腳的長短，五長在體相上屬「貴相」。以過往中華民國總統為例，第一任總統蔣中正就是「五長」，而蔣經國就是「五短」，李登輝也是「五長」，陳水扁則是「五短」，馬英九同樣是「五長」，蔡英文是「五短」。他點出台灣總統特別之處，就是長、短輪替。
若以「五長五短」循環來看，在「五短」蔡英文之後，下一屆應是「五長」。目前來看，民進黨候選人賴清德身高168公分、國民黨候選人侯友宜身高168公分、民眾黨候選人身高柯文哲172公分，而郭台銘身高180公分，因此郭台銘在「五長五短」仍具一定優勢。
郭台銘若是想參選2024年總統，目前來看一是接受民眾黨「合作」，和柯文哲搭配角逐正副總統；其二則是連署獨立參選，爭取廣大群眾認同，而後者則是最佳選項。
命理專家楊登嵙分析，從體相、面相、八字學、姓名學各方面來看，郭台銘仍最有贏面，端看郭台銘如何決定下一步。至於外界敲碗的「侯郭配」，據知情人士透露，郭台銘並沒有當副手的考量。
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