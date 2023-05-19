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郭台銘真的出局了？命理師曝「2走向」：逆轉奪2024總統

▲國民黨正式徵召侯友宜參選總統，欲披藍袍出征的郭台銘真的出局了嗎？命理專家預言2走向。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲國民黨正式徵召侯友宜參選總統，欲披藍袍出征的郭台銘真的出局了嗎？命理專家預言2走向。（圖／記者葉政勳攝 ）

家庭消費中心/綜合報導

國民黨在17日宣布徵召新北市長侯友宜，代表國民黨參選總統，而先前高調表態、積極作勢的鴻海創辦人郭台銘，也在第一時間於粉專發文祝賀，表示將信守承諾支持侯友宜勝選，讓無能的政府下架，不過郭台銘真的沒局了嗎？曾預言總統蔡英文連任的命理專家楊登嵙表示：「這或許是天意！」直言郭台銘注定另闢非國民黨的總統之路。

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國民黨主席朱立倫正式徵召侯友宜，代表國民黨參選總統，不過在協商、內部民調到宣布之際，鴻海創辦人郭台銘都未重新加入國民黨。命理專家楊登嵙分析，郭台銘不一定沒局了，天意注定要另闢一條總統之路。

▲對於參選總統選戰主軸及團隊？侯友宜受訪說敬佩郭台銘三項理念，強調只要有共同的價值、信念，都能一起為國家社會發展努力。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.18）
▲國民黨正式徵召侯友宜參選總統。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.18）
命理專家楊登嵙指出，昔時皇帝、現今總統都不是一般人，在相術上便是「帝王之相」、「五長五短」，也就是頭、脖、身、手、腳的長短，五長在體相上屬「貴相」。以過往中華民國總統為例，第一任總統蔣中正就是「五長」，而蔣經國就是「五短」，李登輝也是「五長」，陳水扁則是「五短」，馬英九同樣是「五長」，蔡英文是「五短」。他點出台灣總統特別之處，就是長、短輪替。

若以「五長五短」循環來看，在「五短」蔡英文之後，下一屆應是「五長」。目前來看，民進黨候選人賴清德身高168公分、國民黨候選人侯友宜身高168公分、民眾黨候選人身高柯文哲172公分，而郭台銘身高180公分，因此郭台銘在「五長五短」仍具一定優勢。

▲蔡英文接見「加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團」。（圖／總統府提供）
▲命理師認為在「五短」蔡英文之後，應輪至「五長」。（圖／總統府提供）
郭台銘若是想參選2024年總統，目前來看一是接受民眾黨「合作」，和柯文哲搭配角逐正副總統；其二則是連署獨立參選，爭取廣大群眾認同，而後者則是最佳選項。

命理專家楊登嵙分析，從體相、面相、八字學、姓名學各方面來看，郭台銘仍最有贏面，端看郭台銘如何決定下一步。至於外界敲碗的「侯郭配」，據知情人士透露，郭台銘並沒有當副手的考量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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