謝霆鋒復合10年仍害羞！那英調侃：只會唱王菲的歌 他臉紅甜笑
謝霆鋒和王菲2014年世紀大復合後，感情事備受關注，向來低調的他面對外界詢問，總是一臉淡定沉默回應，不過遇到王菲的好友那英調侃，終於招架不住，兩人一起參加綜藝節目《青年派計劃》錄製，她在節目裡高歌一曲，謝霆鋒始終微笑以對，沒有跟著合唱，個性大喇喇的那英立刻開玩笑說「你就只會唱王菲的歌」，酷酷的謝霆鋒羞紅了臉，笑翻了現場來賓。
記者江芷稜/綜合報導
那英和謝霆鋒擔任選秀節目《青年派計劃》主持人，爽朗的她透露兩人私下頗熟悉，因為有個共同朋友，沒供出王菲名字，謝霆鋒笑而不語，恰好參賽者選唱那英的歌曲《霧裡看花》，那英與另一主持人何炅一起清唱時，謝只在旁邊鼓掌，並未加入其中。她隨即看著謝霆鋒說：「霆鋒不會唱吧？你就會唱王菲的歌！我的歌你可以唱的！」聽到女朋友的名字，謝霆鋒面露驚訝，不敢相信那英直接提起王菲，忍不住露出燦笑，讓來賓忍不住笑了出來。
那英直率的話語讓謝霆鋒滿臉通紅，無法接話，何炅連忙打圓場，對那英笑說：「我還是沒摁住你」。網友稱讚那英真的是心直口快、太敢說了，換作其他人根本不敢在謝霆鋒面前提王菲，因為在錄綜藝節目，連主持經驗老道的何炅，都被那英突如其來的一番話嚇到了，不過謝霆鋒與王菲復合快10年了，儘管分手謠言滿天飛，一聽到旁人調侃他和王菲，謝霆鋒還是害羞到臉紅，被網友形容根本是純情少男吧。