招募20家台灣企業　勇闖東南亞新興市場

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「馬來西亞智慧國家展」由馬來西亞科技局指導籌辦，去（111）年共有來自23國585家企業參展，匯聚智慧製造、智慧能源等領域業者共同展出，成功吸引逾14,000人次參觀。新加坡政府推動Smart Nation2025計畫，盼能在智慧城市工作中引進數位雙生、區塊鏈等技術；印尼政府則推動遷都計畫，於新首都發展低碳能源產業、潔淨能源、先進化工產業等六大產業。透過出口拓銷團，新北企業有望在資通訊技術（ICT）、智慧科技應用及技術解決領域供應鏈中尋求更多跨國合作與交流的機會。
112年度新北市出口拓銷團首站將於馬來西亞國際貿易展覽中心（MITEC）設立「新北形象館」，展覽時間為9月19日至21日，讓新北亮點企業、產品與各國企業並列，爭取國際買家訂單，提升國際能見度。展覽結束後將陸續前往新加坡及印尼2國，與當地商業組織、潛在商業合作夥伴、政府部門、銷售通路業者等進行貿易洽談，一次報名，雙倍效益。
經發局提醒，今年度預計招募20家新北企業，聚焦5G/AIoT、智慧科技應用及ESG綠色能源等領域，報名期限至5月31日止，歡迎踴躍參加遴選，詳細資訊請洽經發局官網，或電洽(02)2598-7495分機111柯小姐諮詢。