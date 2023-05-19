陳歐珀強調未與詐騙集團掛鉤 徐巧芯嗆退選：應靜待檢調調查
時代力量前立委黃國昌昨爆料，民進黨立委陳歐珀的服務處竟是吸金詐騙集團im.B位在宜蘭羅東的大本營，是陳歐珀競選後援會與服務處，且是由詐騙吸金主嫌曾耀鋒與其女友張淑芬無償提供使用。陳歐珀今（19日）向各界鞠躬道歉，但強調自己絕對沒捲入詐騙，如果他有參與、掛勾詐騙集團，「我退選沒有問題」；國民黨北市議員徐巧芯痛批，陳歐珀應即刻退選，靜待檢調調查。
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徐巧芯於臉書發文指出，陳歐珀被爆料服務處、車子都是im.B主嫌曾國緯相關企業集團提供，並且對此道歉。再加上她在先前就揭露過陳歐珀多次參加曾國緯相關的活動，質疑陳跟該名通緝犯不僅是熟識，更可以藉由目前的資訊判斷曾國緯算是陳歐珀的金主。
徐巧芯認為，儘管陳歐珀今天道歉了，但真相其實尚未釐清。檢調應該要去查，im.B公司的債權有沒有包含「宜蘭的土地」？如果有，陳歐珀有沒有牽涉？這才是最關鍵的問題，可能會構成貪污。
徐巧芯說，況且，最近詐騙猖獗，竟然通緝犯、詐騙集團是執政黨立委的金主，陳歐珀不能只是道歉，應該即刻退選，靜待檢調調查，才算是對大眾負責。
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