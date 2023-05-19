NBA季後賽／稱讚Murray能投進關鍵球　詹皇：我們沒太多防守失誤

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對於一名前三節17投僅5中的球員，還能在末節有信心帶領球隊完成逆轉，相當不容易。對此Murray表示當下就是重新找回專注，並相信自己的能力，也自嘲如果上半場就打出這樣的表現，比賽會簡單的多。對於這樣的得分手，一旦肌肉記憶在比賽中鎖定，就很難在阻止他得分。
在上、下半場都有錯失大空檔的外線投籃，Murray坦言那時對自己相當不滿意，因此在一個回合再度投丟後，他告訴自己：「你想太多了，這只是一個空檔投籃，你不應該想這麼多」。在那之後他也很快做出調整，重新找回自己，並進入了隨心所欲得分的領域之中。
此役之後，Murray生涯有4次季後賽末節得分破20，這是1997年有統計以來最多的，Michael Jordan和Allen Iverson都只有2次。他笑說自己小時候最喜歡在比賽時間快到點時投籃，然後學著傳奇轉播員Marv Albert和 Mike Breen播報比賽的方式說話，自己就是享受這種氛圍，並與偉大的對手對抗。
談到對手瘋狂的表現，James坦言湖人在防守端沒有太多失誤，金塊那些三分球只有一個是沒有被對位的情況下出手的，對方的球員證明了自己的能力，特別是Murray兩次壓錶進球，對於戰局影響很大。
「他命中了投籃，在進攻時間到點前命中了投籃，他有2次在24秒到之前打進關鍵球——一次是面對AD、一次是面對我。」James稱讚Murray這樣的表現不讓人意外，因為他過去就打出過這樣的比賽內容，「我討厭這些球是在面對我們投進的，不過我並不覺得球隊有太多防守上的失誤。他就是能命中那些投籃，有時候比賽就是這樣，我們將這支進攻出色的球隊防到只剩43%的命中率。但他們第四節投進5顆三分球，那肯定對我們造成重傷害。」
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