公私併首例過了！台科大、華夏併校　保障教師權益是關鍵

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台科大在整併案釋出善意，允諾將「全數聘用」華夏科大教師，華夏科大也在財務正常、尚有餘裕時，積極保障學生受教權及教師權益，不僅給予屆齡欲退休教授優離優退方案，也針對轉聘台科大教職人員給予最多6個月全薪的補償。
華夏科大主秘鍾國強曾指出，願意轉赴台科大任教的教職員，會轉聘為台科大專案教師、編制內的約用人員等，但原本私校公保也會因為轉換到台科大後，年資將結清，成為勞保身份、領取勞退，有一些權益上的損失，華夏科大董事會已經籌資並提出補償方案，針對屆齡欲退休教授每人一筆10個月的退休優惠金，包含本薪和學術研究費，欲轉任台科大的教師將給予最多6個月全薪的補償，同樣包含教授本薪和學術研究費，職員則是本俸再加上專業加給，但申請優退後就不能轉聘到台科大，兩者只能擇一。
楊玉惠今天表示，教育部已經核定2校整併計畫書，並在昨天發文給2所學校，整併計畫書有妥善安置華夏師生，教育部也樂見2校整併，因此全部依照2校提出的整併計畫書通過，沒有新增額外條件。
對於2校快速、順利通過整併，楊玉惠認為，2校充分保障教師權益是關鍵點，華夏科大教師體認到少子化衝擊，私校難以生存，再加上台科大願意全部聘用華夏科大教師，讓教師教書的職涯發展可以延續，以及華夏科大願給予教師優離優退的慰助金，讓教師沒有異議，雙方有共識，才能快速完成整併。
楊玉惠說，現行公立大學與私立大學2種不同體制的學校不能「合併」，但私校可以循私校法，先停招、停辦，退場後再將校產捐給公立大學，並妥善安排私校的教職員及學生。
楊玉惠表示，教育部對於2校這樣的整併模式樂觀其成，建議其他私校可以在校務、財務還算正常時，參考這種模式，不要等到學校財務惡化或欠薪，才想到後續發展，但她也坦言，這與華夏科大董事會成員為公益董事有關，較願意無私地為師生著想，把學校現金做這樣的處理，一般私校董事會，若學校還有現金，恐怕不太願意退場、整併。
台科大表示，華夏科大自112學年度起停止全部班級招生，整併期間華夏科大師資質量基準應符合規定，停招系所分年所需專任教師數，以維護在學學生受教權益。華夏科大於解散清算後，將剩餘校產捐贈台科大，整併期間，台科大得與華夏科大討論無償借用校地供台科大使用。
台科大強調，台科大得以專案方式聘任（用）華夏科大教職員工，惟適用人員僅限於整併計畫書核定日華夏科大仍在職現有人員，台科大修訂「延攬專案及客座教學研究人員要點」，2校整併計畫書所列人員得免對外公開徵才的規定。