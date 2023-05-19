黃光芹爆郭台銘不解國民黨為何提前517徵召　嘆不該相信朱立倫

公私併首例過了！台科大、華夏併校　保障教師權益是關鍵

▲ 教育部通過台科大與華夏科大整併計畫書，成為台灣「公私併首例」，華夏科大最快本週宣布停招。（圖／翻攝自華夏科大官網）
▲ 教育部通過台科大與華夏科大整併計畫書，成為台灣「公私併首例」，華夏科大最快本週宣布停招。（圖／翻攝自華夏科大官網）

記者李琦瑋／台北報導

教育部今（19）日表示，已經審核通過台科大與華夏科大整併計畫書，沒有額外增加條件，依照2校所提計畫書內容通過，成為台灣「公私併首例」；華夏科大最快這週宣布112學年度停招、115學年度結束後停辦。教育部技職司長楊玉惠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，2校能如此快確定併校，台科大允「全部聘用」華夏科大教師是關鍵，並強調該整併案是公私併楷模，可以供其他私校參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台科大和華夏科大於112年2至3月間合組「整併推動工作小組」，就學生受教權、教師職員聘任、校區規劃等議題進行協商，並分別辦理公聽會，廣納建言，集思廣益，依據共識及決議共同研訂完成整併計畫書；後續在4月份的校務會議，2校都通過「整併計畫書」、華夏科大董事會也通過整併計畫書，並由台科大在4月底將整併計畫書送交教育部審議。

台科大在整併案釋出善意，允諾將「全數聘用」華夏科大教師，華夏科大也在財務正常、尚有餘裕時，積極保障學生受教權及教師權益，不僅給予屆齡欲退休教授優離優退方案，也針對轉聘台科大教職人員給予最多6個月全薪的補償。

華夏科大主秘鍾國強曾指出，願意轉赴台科大任教的教職員，會轉聘為台科大專案教師、編制內的約用人員等，但原本私校公保也會因為轉換到台科大後，年資將結清，成為勞保身份、領取勞退，有一些權益上的損失，華夏科大董事會已經籌資並提出補償方案，針對屆齡欲退休教授每人一筆10個月的退休優惠金，包含本薪和學術研究費，欲轉任台科大的教師將給予最多6個月全薪的補償，同樣包含教授本薪和學術研究費，職員則是本俸再加上專業加給，但申請優退後就不能轉聘到台科大，兩者只能擇一。

楊玉惠今天表示，教育部已經核定2校整併計畫書，並在昨天發文給2所學校，整併計畫書有妥善安置華夏師生，教育部也樂見2校整併，因此全部依照2校提出的整併計畫書通過，沒有新增額外條件。

對於2校快速、順利通過整併，楊玉惠認為，2校充分保障教師權益是關鍵點，華夏科大教師體認到少子化衝擊，私校難以生存，再加上台科大願意全部聘用華夏科大教師，讓教師教書的職涯發展可以延續，以及華夏科大願給予教師優離優退的慰助金，讓教師沒有異議，雙方有共識，才能快速完成整併。

楊玉惠說，現行公立大學與私立大學2種不同體制的學校不能「合併」，但私校可以循私校法，先停招、停辦，退場後再將校產捐給公立大學，並妥善安排私校的教職員及學生。

楊玉惠表示，教育部對於2校這樣的整併模式樂觀其成，建議其他私校可以在校務、財務還算正常時，參考這種模式，不要等到學校財務惡化或欠薪，才想到後續發展，但她也坦言，這與華夏科大董事會成員為公益董事有關，較願意無私地為師生著想，把學校現金做這樣的處理，一般私校董事會，若學校還有現金，恐怕不太願意退場、整併。

台科大表示，華夏科大自112學年度起停止全部班級招生，整併期間華夏科大師資質量基準應符合規定，停招系所分年所需專任教師數，以維護在學學生受教權益。華夏科大於解散清算後，將剩餘校產捐贈台科大，整併期間，台科大得與華夏科大討論無償借用校地供台科大使用。

台科大強調，台科大得以專案方式聘任（用）華夏科大教職員工，惟適用人員僅限於整併計畫書核定日華夏科大仍在職現有人員，台科大修訂「延攬專案及客座教學研究人員要點」，2校整併計畫書所列人員得免對外公開徵才的規定。

整併案送教育部！華夏科大盼5月宣布停招、教師有望獲6個月補償

首例公私整併有望！台科大、華夏科大通過整併計畫書

首例公私整併！台科大、華夏科大洽商整併　盼共享資源

資源互補還是互相拖累？少子化衝擊　大學併校併不停

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀