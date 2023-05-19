名家論壇》楊威利／153有人戰機改無人機？感謝機種與飛官

※有人機改無人機可行，但須考慮成本。
※無人機攻台論。
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5月4日報載，中科院院長張志誠在立院備詢時表示，中科院有能力將退役F-5戰機改裝成無人機，藉此應付中國無人機的頻繁侵擾。
※有人機改無人機可行，但須考慮成本。
將退役戰機改裝成無人機，以靶標（Targer Drone）的方式訓練空軍飛行員或防空部隊實戰技能，許多國家都已經做過，例如美國QF-4無人靶機，甚至是QF-16靶機等，F-4與F-16戰機都算是戰機史上的著名機種，被改裝成靶機或訓練機，難免讓許多航迷、軍迷感慨萬千。
將退役F-5戰機改裝成無人機，科技與技術上並無問題，但要這些無人機做什卻必須先釐清。若想以「F-5無人機」對抗中國目前日益增多的無人機侵擾，這種想法有下列缺點：首先F-5無人機是噴射動力，來襲的無人機多半是螺槳動力，以快速機對抗慢速機並不划算。其次是滯空時間短，設若要監控1架航時長達16小時的TB001無人機，試問要多少架次F-5無人機？
要改裝成龐大的F-5無人機機隊，戰時用來吸引對方防空火力的想法是可行，但必須考慮到這些F-5無人機機隊的日常維護、翻修、發動機檢整等；操作F-5無人機機隊的官士兵來源也需考量，這批官士兵需重新訓練而非直接調撥其他單位而來，操作方式與介面還僅可能越簡單越好。調用過往退役的F-5戰機飛行員擔任操作手是可行的，但要花多少重新訓練成本，還是啟用新進官士兵擔任操作手，這些都必須先釐清，後續還牽涉到薪資與人事晉升等議題。
以無人機對抗無人機是最好的應對手段，因此正本清源之道就是趕緊發展自己的無人機機隊，具體目標是騰雲無人機機隊的建置，這部份還極待各方努力，台灣科研與工業界在無人機科研與運用的程度落後於中國。
將退役戰機改成無人機的想法也出現在中國，許多外國專家也有將退役戰機改成無人航空作戰載具（UCAV）的想法。
※無人機攻台論。
這論點主要是指中國大批退役的殲七戰機，中國殲七為俄製MiG-21戰機的改良版，與F-5戰機算是同一世代的航空器，兩機型也肩負雙方空防重任30、40年，目前據媒體報載，該型機隊將於2023年全部退役。近年殲七進犯的紀錄為2021年6月17日，當時國防部公佈航跡圖顯示，共有4架次殲七進犯空域，後續空軍表示這4架殲七依舊是有人戰機。
將現役200多架以及封存的殲七改裝成無人機，用於消耗台灣防空飛彈能量的想法相當吸引人，後續還有「無人機」攻台論的出爐。防空飛彈消耗說主要立論點是，用50年前的航空器消耗昂貴的防空飛彈。但由於殲七為傳統構型，我方雷達易於偵側，因此剩下的只是用那種低階的武器去接戰，斷無可能用高階的愛三飛彈去攔截。
如果台灣連「殲七無人機」都要擊落的話，那現階段來襲的彩虹4、BZK005、TB-001等型無人機是否要攻擊？就國防高層來說，殲七無人機算是「新戰具」，台灣相關的應對方式將比照無人機處理；若想以退役殲七無人機突破台灣空防監測網，勢必又須對殲七做加改裝，更何況中國還有眾多可以吸引台灣防空火力的各式無人機。
初期駕駛這些退役F-5或殲七無人機的飛行員將優先由退役飛行員擔任，這些算回聘的飛行員將經過再訓練後投入現役；部分現役官士兵當然也可以操控這些退役戰機，不過上述都需要再訓或是新訓。
比較實際面的考量是，軍隊與社會各階層一樣，都需要青壯人力，過往操作經典戰機、冒生命危險捍衛領空的飛行員，社會各階層都相當感佩，但機械有其售限，超過服役年限與壽限，經過性能提升或改造後，絕對可以延壽再利用，退役飛行員也會憑著熱血、以較現役人員薪資便宜的等級再回營入役，但現階段戰爭為科技作戰，武器系統日新月異，要資深飛行員再學習不是不可能，但必須考慮整體成本。
每一個世紀，後續修正為每個10年到現在每隔1年，各式新武器與新戰具（還不涉及戰術、戰法）都推陳出新，軍武製造商也殫精竭慮製造出新武器，這些都促進人類無窮的想像力；要把新戰具、新武器的想法套用在退役武器上雖然可行，但必須考量到實際面以及操作運用上是否較過往更為便利等。
如果經過詳細的推演都覺得不可行或代價太大的話，那這些經典名機很可能大多數就會被拆解，剩下部份戰機存放在軍史公園內，相關飛行員的功績也只能在戰史或口述歷史中緬懷了。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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