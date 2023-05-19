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蔡政府執政7週年　時力批：違背誠信、正直、清廉基本價值

▲蔡英文總統執政七周年前夕，時代力量召開記者會體檢。（圖／時代力量提供）
▲蔡英文總統執政七周年前夕，時代力量召開記者會體檢。（圖／時代力量提供）

記者呂炯昌／台北報導

時代力量於蔡英文總統執政7周年前夕召開記者會，由黨主席王婉諭、立法委員邱顯智以及基隆市前議員陳薇仲，共同為蔡政府執政7週年的施政進行總體檢。時力批評，蔡政府政策跳票，違背誠信、正直、清廉的基本價值。

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王婉諭指出，蔡總統第二任已滿3年，完全執政第7年，肯定蔡政府在捍衛主權及突破外交的成績，然而檢視整體施政表現，卻是缺乏健全執政心態，未能堅定踩穩誠信、正直和清廉的基本價值，留給台灣社會負面遺產，尤其是在公共政策上給予不良示範，讓民眾對政治冷感、價值混亂，比起執政不力，更是對台灣的政治環境影響深遠。

王婉諭更舉例，民進黨立委陳歐珀更被踢爆羅東的競選辦公室、跑行程的保母車，都是由「im.B詐騙集團」提供，形同拿詐騙分子的不法所得當作競選資金。

陳薇仲表示，台灣的勞工7年來過得非常辛苦，最低工資漲幅比不過物價與疫情後通膨翻漲速度，許多勞工無法支付生活費，工時卻不斷增加，陷入「高工時、低工資」的窮忙地獄。陳薇仲痛批，蔡英文2016年競選總統時提出要改善勞工低薪、高工時，上任後卻直接搶走7天國定假日，勞動政見不只是政策跳票，更帶領勞工墮入無盡深淵，騙票行徑展露無遺。

邱顯智表示，民進黨宣傳自己是最會拚經濟的執政黨。但政府沒說的是，產業發展失衡、貧富差距持續擴大，68% 勞工薪資低於平均，蔡政府非但沒有虛心面對，還用數字來營造粉紅泡泡，活在自己的平行時空。

邱顯智指出，蔡政府每當遇有特定物資過剩或缺乏時，一律以專案辦公室或國家隊應對。尤其2020年口罩國家隊取得實際成效後更加食髓知味，7年來浮濫開設數十個國家隊和辦公室，但問題根本沒解決，例如雞蛋國家隊就代表台灣不缺蛋嗎？

邱顯智更批評，蔡政府執政7年是網軍橫行最猖獗的時期，儼然成為「網軍國家隊」，掌握資源優勢政黨，卻不斷豢養網軍控制輿論、出征異己，嚴重傷害民主政治，盼望各黨總統候選人，都能一起譴責並終結惡質網軍文化，共同守護台灣的言論自由。


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