侯訪星影片要讓中華民國再次起飛　新北綠議員轟拿公帑做競選影片

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顏蔚慈文章中也提到，在昨天前市議員李坤城披露侯友宜在成為國民黨總統參選人後首發貼文竟然是新聞局的影片，質疑侯若用公務預算安排出訪行程，但跟去新加坡一樣，秘密進行、迴避監督，甚至跟新北城市外交無任何相干，沒有簽任何招商引資的合作規劃，砲轟這不就是在為侯鋪路、選總統嗎？痛批侯剛成為參選人，便不避嫌地利用行政資源為自己打總統選戰，新北市府已變成他的競選總部，要求侯友宜盡速辭職。
陳乃瑜則在發文中提到，侯友宜選總統卻遲遲不肯辭市長，因為是在「侯侯打他的如意算盤」，在國民黨宣布提名侯友宜後，他的第一篇貼文竟然是去新加坡前在機場的影片，表示這是新北市新聞局的行政資源，而侯卻臉不紅氣不喘，用好用滿；還提到自己先前也在節目上說過，在同場的市政行程，看到侯身邊的雙機拍攝，而且鏡頭全都對準侯，沒在拍現場的畫面，如此用市政行程來宣傳個人，用市府資源成就自己，已經不是第一次了，嘲諷侯友宜市長沒有做好做滿，但行政資源一定用好用滿。
對此新北市政府新聞局回應，新北市身為全國人口最多的城市，扮演的當然是中華民國的關鍵角色，行銷新北市，讓新北邁向國際，促進交流，也是新聞局的職責；強調地方民代理應肩負增加新北市民光榮的責任。
新聞局的新聞稿還提到，副總統賴清德在總統府和球星合拍影片上架時，身為全國最大城市的新北市政府也樂見台灣因此擁有更多曝光機會；呼籲有心人士「 以佛心看人，人人皆是佛、以鬼心看人，人人皆是鬼」，問政切勿雙標。
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