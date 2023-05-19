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侯訪星影片要讓中華民國再次起飛　新北綠議員轟拿公帑做競選影片

▲民進黨新北市議員卓冠廷批動用市政資源成就侯友宜落跑市長去選總統，呼籲盡快辭職，不要把行政資源用好用滿。（圖 ／翻攝卓冠廷臉書）
▲民進黨新北市議員卓冠廷批動用市政資源成就侯友宜落跑市長去選總統，呼籲盡快辭職，不要把行政資源用好用滿。（圖 ／翻攝卓冠廷臉書）

記者吳嘉億／新北報導

針對甫接受國民黨徵召參選2024總統大選的新北市長侯友宜在個人臉書發文，以「立足新北，航向世界，中華民國要再次起飛！」為題，發布出訪新加坡成果影片，民進黨新北市議員卓冠廷、顏蔚慈、陳乃瑜等人今（19）日不約而同發文痛批動用市政資源成就落跑的市長去選總統，呼籲侯友宜盡快辭職，不要把行政資源用好用滿。對此，新北市政府新聞局則是發佈新聞稿回擊，表示基於職責所在，自立自強自製市政行銷影片，將市政參訪過程以影音形式行銷新北，讓國際看見新北，並以副總統賴清德也在總統府和球星合拍影片上架為例，呼籲地方民代問政切勿雙標。

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卓冠廷表示，侯市府4月19日突襲出訪新加坡，事前保密到家、秘書處不給行程、敷衍議會、出訪採購案到4月18日傍晚才開標，總質詢時躲躲藏藏，現在出國報告還沒上網公開，議員要的資料到現在都還不給；沒想到考察報告還沒交，幫侯友宜擦脂抹粉的大外宣影片倒是做好了，影片裡還開宗明義講「扮演中華民國更好的關鍵角色」，片尾更清楚標明「新北市政府新聞局」，根本就是拿市府資源、考察名義來幫他選總統，要問還要用多少屬於新北市民的市政資源，成就一個落跑的市長？怒批侯友宜再不辭新北市長，盡情使用市府資源，真的毫無天理。

顏蔚慈文章中也提到，在昨天前市議員李坤城披露侯友宜在成為國民黨總統參選人後首發貼文竟然是新聞局的影片，質疑侯若用公務預算安排出訪行程，但跟去新加坡一樣，秘密進行、迴避監督，甚至跟新北城市外交無任何相干，沒有簽任何招商引資的合作規劃，砲轟這不就是在為侯鋪路、選總統嗎？痛批侯剛成為參選人，便不避嫌地利用行政資源為自己打總統選戰，新北市府已變成他的競選總部，要求侯友宜盡速辭職。

陳乃瑜則在發文中提到，侯友宜選總統卻遲遲不肯辭市長，因為是在「侯侯打他的如意算盤」，在國民黨宣布提名侯友宜後，他的第一篇貼文竟然是去新加坡前在機場的影片，表示這是新北市新聞局的行政資源，而侯卻臉不紅氣不喘，用好用滿；還提到自己先前也在節目上說過，在同場的市政行程，看到侯身邊的雙機拍攝，而且鏡頭全都對準侯，沒在拍現場的畫面，如此用市政行程來宣傳個人，用市府資源成就自己，已經不是第一次了，嘲諷侯友宜市長沒有做好做滿，但行政資源一定用好用滿。

對此新北市政府新聞局回應，新北市身為全國人口最多的城市，扮演的當然是中華民國的關鍵角色，行銷新北市，讓新北邁向國際，促進交流，也是新聞局的職責；強調地方民代理應肩負增加新北市民光榮的責任。

新聞局的新聞稿還提到，副總統賴清德在總統府和球星合拍影片上架時，身為全國最大城市的新北市政府也樂見台灣因此擁有更多曝光機會；呼籲有心人士「 以佛心看人，人人皆是佛、以鬼心看人，人人皆是鬼」，問政切勿雙標。
 

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