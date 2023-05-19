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企鵝妹嗆「我是韓國人耶」吃麵狂加辣！下秒糗了　爆笑表情全都錄

▲企鵝妹在台中吃麵加辣，並對觀眾嗆聲「我可是韓國人耶！」結果吃到一半飆汗狂咳，讓大家笑翻。（圖／Jinnytty Twitch）
▲企鵝妹在台中吃麵加辣，並對觀眾嗆聲「我可是韓國人耶！」結果吃到一半飆汗狂咳，讓大家笑翻。（圖／Jinnytty Twitch）

記者詹鎰睿/綜合報導

南韓知名實況正妹「企鵝妹」Jinny（柳允進，윰찌니）來到台灣展開徒步環島之旅，目前已經邁入第20天，也走了大約500公里，目前人正在在台中冒險，而在17日企鵝妹就在當地一家麵店用餐，結果就加了超多辣椒配料，並自豪「我可是韓國人耶！」結果下秒飆汗狂咳，讓大家笑到不行。

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企鵝妹17日一早來到台中豐原某間麵店點了一碗80元的綜合麵來當早餐，而在等待的過程中，也遇上親切又熱情的民眾幫忙付餐費，還送上一罐運動飲料要給企鵝妹加油打氣，此時，麵店老闆娘才知道是企鵝妹本人，開心地拍照合影。

▲企鵝妹在台中吃麵加辣，並對觀眾嗆聲「我可是韓國人耶！」結果吃到一半飆汗狂咳，讓大家笑翻。（圖／Jinnytty Twitch）
▲企鵝妹大口品嚐老闆娘親手煮的綜合麵，而且還加了許多辣椒配料。（圖／Jinnytty Twitch）
只見熱情的老闆娘端上來的麵超級大碗，也加了許多好料，要給企鵝妹補充體力，而且還告訴企鵝妹，桌上的辣椒醬是自己做的，非常辣，結果企鵝妹看到後毫不猶豫挖起一大匙，並霸氣告訴觀眾，「我可是韓國人耶！當然很會吃辣啊！你們以為在跟誰說話啊！」

結果吃到一半，企鵝妹飆汗狂咳，不停地猛喝飲料，旁邊老闆娘見狀大笑：「很辣嗎？」企鵝妹一邊喘氣一邊回話：「很辣！」被打臉的畫面讓大家通通笑翻，「眼睛充血了」、「看來真的很辣」、「老闆娘魔性笑聲」、「那個一看就是只能加一小匙的」、「辣油比韓式料理辣多了！」、「辣到放棄了！」至於今（19日）天，企鵝妹依舊不畏大雨，繼續在台中的行程，預計要從豐原走到逢甲，也讓台灣網友持續關注中。

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▲企鵝妹在台中吃麵加辣，並對觀眾嗆聲「我可是韓國人耶！」結果吃到一半飆汗狂咳，讓大家笑翻。（圖／Jinnytty Twitch）
▲▼結果企鵝妹吃到一半頂不住了，表情面有難色，對著老闆娘說：「真的很辣！」（圖／Jinnytty Twitch）
▲企鵝妹在台中吃麵加辣，並對觀眾嗆聲「我可是韓國人耶！」結果吃到一半飆汗狂咳，讓大家笑翻。（圖／Jinnytty Twitch）
 

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