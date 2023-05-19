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特企／遠百攜手city'super澳洲展　尋味澳秘美食之旅

▲「尋味澳秘之旅」美食展，由遠東百貨總經理徐雪芳(右三)、澳洲駐台辦事處代表露珍怡Ms. Jenny Bloomfield(左三)、遠百林彰豊營運長(右二)、city'super營運長劉朝雄(左二)、遠百板橋區總店長施智耀(右一)，以及N°168 PRIME牛排館主廚林冠成共同揭開序幕。（圖／品牌提供）
▲「尋味澳秘之旅」美食展，由遠東百貨總經理徐雪芳(右三)、澳洲駐台辦事處代表露珍怡Ms. Jenny Bloomfield(左三)、遠百林彰豊營運長(右二)、city'super營運長劉朝雄(左二)、遠百板橋區總店長施智耀(右一)，以及N°168 PRIME牛排館主廚林冠成共同揭開序幕。（圖／品牌提供）

本報訊

疫情降溫國門打開，你準備好旅行天下、「澳」視群雄了嗎？遠東百貨攜手city'super，串聯澳洲駐台辦事處、昆士蘭旅遊局即日起到5月29日在city’super全台8店舉辦「2023尋味澳秘美食之旅」，澳洲知名品牌、迷人美食一次送上，活動期間當日消費滿1,000元有機會抽中「台北－布里斯本來回機票」、滿2,000元即送獨家澳洲限量帆布袋，手刀衝刺「尋味澳秘」去！

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看準近年澳洲品牌及美食深受台灣人的喜愛，遠百與city'super推出「2023尋味澳秘美食之旅」，嚴選400款以上包含米其林餐廳御用的澳洲和牛肉品、頂級龍蝦，以及澳洲葡萄酒王「奔富」等世界頂級食材之選，其中更有三分之一為獨家販售，集結百款澳洲旅遊必買商品，讓消費者一站式購足澳洲道地商品。

同時在電商平台遠傳friDay購物、蝦皮購物的「澳洲展專區」都能買到澳洲必買零食及伴手禮。在UberEats「澳洲展專區」也能一站購足頂級生鮮食材至家中。

澳洲牛生長在不受汙染的廣闊草原，且注重動物福利及人道對待，與日本和牛齊名。「2023尋味澳秘美食之旅」嚴選多款澳洲和牛無骨小排、和牛燒肉片，以及澳洲草飼牛板腱牛排等頂級肉品，為讓消費者可在家輕鬆品嘗澳洲牛排鮮嫩多汁的美味，更以至少2公分的「厚切澳洲牛排」為其主要賣點，在全台city’super肉舖也可接受客製化澳州牛肉服務。主打米其林餐廳指定使用澳洲「Sher Wagyu射和牛無骨牛小排」100g建議售價550元、澳洲展特價380元。 

澳洲常年陽光充沛，葡萄充分的日照，肥沃的土壤，造就出美味的葡萄，販售澳洲紅無子、黑無子葡萄1kg一袋建議售價420元、特價329元。澳洲綠無子葡萄1kg一袋建議售價500元、特價399元。

這次推出許多新品，包括澳洲必買時尚精品茶「T2風味茶」。澳洲大自然牙膏領導品牌、包裝上還有著無尾熊的「Grants澳洲格蘭特大自然牙膏」，傳承兩百年的澳洲國民健康燕麥品牌「Red Tractor紅色拖拉機」澳洲絕對要敗的袋鼠餅乾「JUMPY'S 3D袋鼠洋芋片」都是指名度高的澳洲必買伴手禮。

5月29日前消費滿1,000元可以參加抽獎，有機會抽中獲米其林推薦N°168 PRIME牛排館敦化館價值近萬元的雙人海陸套餐、平日單人午間套餐餐券等，最大獎為價值5,5000元的「台北－布里斯本來回機票」。 

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