《葉問5》開拍！甄子丹離奇死而復生 電影海報曝光「藏玄機」
第76屆法國坎城影展日前盛大登場，除了眾所矚目的好萊塢巨星強尼戴普回歸登場之外，華語片《葉問》系列電影也宣佈《葉問5》即將開拍，主角甄子丹在IG發表新版電影海報，確定回歸主演續集電影，令外界感到相當震驚。
記者黃雅琪/綜合報導
2019年上映的電影《葉問4：完結篇》，結局提到甄子丹飾演的葉問因頭頸癌逝世，享壽79歲，李小龍更親自前往告別式致意；清晰的結局也告知觀眾《葉問》系列電影，正式劃下句點！沒想到，發行商東方影業卻在坎城影展上宣佈，即將開拍《葉問5》、《導火線》續集《導火線：再生》以及《Misjudgement》，總共3部電影全由甄子丹主演。
主角甄子丹在IG發表新版電影海報，只見海報中間立著一根木人樁，周邊地板全躺著被打敗的敵人，象徵葉問再次回歸的意味相當濃厚。葉問死而復生令外界相當不解，對此，電影公司老闆黃百鳴受訪時回應，由於《葉問》系列電影票房反應很好，日前他與許多片商開會都有討論到續集的部分，因此他與甄子丹討論後決定在《葉問》15週年時再拍一部《葉問5》：「我們兩個都有共識，首先就是不想要重複，要有新的手法、新的感覺給影迷，所以一切等劇本搞定再公布。」