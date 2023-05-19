市川猿之助遺書曝光！「輕生工具斷掉」疑害怕死　但爸媽卻身亡了

《葉問5》開拍！甄子丹離奇死而復生　電影海報曝光「藏玄機」

▲《葉問5》即將開拍，甄子丹死而復生再主演。（圖／翻攝自甄子丹Instagram、《葉問》劇照）
▲《葉問5》即將開拍，甄子丹死而復生再主演。（圖／翻攝自甄子丹Instagram、《葉問》劇照）

記者黃雅琪/綜合報導

第76屆法國坎城影展日前盛大登場，除了眾所矚目的好萊塢巨星強尼戴普回歸登場之外，華語片《葉問》系列電影也宣佈《葉問5》即將開拍，主角甄子丹在IG發表新版電影海報，確定回歸主演續集電影，令外界感到相當震驚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《葉問4》成為系列電影完結篇。（圖／劇照）
▲《葉問4：完結篇》葉問因頭頸癌逝世。（圖／華映）
2019年上映的電影《葉問4：完結篇》，結局提到甄子丹飾演的葉問因頭頸癌逝世，享壽79歲，李小龍更親自前往告別式致意；清晰的結局也告知觀眾《葉問》系列電影，正式劃下句點！沒想到，發行商東方影業卻在坎城影展上宣佈，即將開拍《葉問5》、《導火線》續集《導火線：再生》以及《Misjudgement》，總共3部電影全由甄子丹主演。

▲《葉問4》將成為葉問系列的最終集。（圖／華映）
▲《葉問4：完結篇》並沒有真的結束，電影公司宣佈開拍《葉問5》。（圖／華映）
主角甄子丹在IG發表新版電影海報，只見海報中間立著一根木人樁，周邊地板全躺著被打敗的敵人，象徵葉問再次回歸的意味相當濃厚。葉問死而復生令外界相當不解，對此，電影公司老闆黃百鳴受訪時回應，由於《葉問》系列電影票房反應很好，日前他與許多片商開會都有討論到續集的部分，因此他與甄子丹討論後決定在《葉問》15週年時再拍一部《葉問5》：「我們兩個都有共識，首先就是不想要重複，要有新的手法、新的感覺給影迷，所以一切等劇本搞定再公布。」

對打成龍誰會贏？《捍衛任務4》甄子丹7字開嗆笑翻全場

吳耀漢靈堂輪播《五福星》！洪金寶送老友最後一程　遇粉絲要簽名

成龍遭學生當面開嗆「拍爛電影」？《龍馬精神》劇組發聲明喊告

成龍淚訴找不到接班人　開酸鮮肉「長得帥」就有千萬片酬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀