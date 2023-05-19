18歲男擁上億房產　同性結婚登記後墜樓身亡

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賴生母親今(19)日在議員賴順仁、黃健豪及律師陪同下，控訴夏男謀財害命，賴母表示，夏姓代書幫忙處理房產，25歲夏男因為擔任地政士助理，夏男在5月4日早上7點，以「我教你如何處理房地產」為由，將賴姓被害人騙出家中，並要求賴姓被害人攜帶身分證件。
賴母及律師指，兩人同乘一部機車出門後，夏男將賴生載往台中北屯區公所，辦理同性結婚登記；又載賴生到夏男住處，要求喝酒，家屬質疑夏男在酒內下藥，等賴生昏迷，再將賴生推落陽台，營造賴生自殺的假象，律師更指夏男找結婚的證人竟是在路上隨機找的。
律師指出，夏男據聞是法律系畢業，熟悉法條。他明顯是利用法律開放同性結婚之便，先讓自己變成賴姓被害人的配偶，這樣賴姓被害人一旦身故，他就可以利用配偶身分參與繼承，將賴姓被害人的5億遺產據為己有。在案發前，就要求把賴姓被害人的權狀寄放在代書事務所，顯見應是早有預謀，謀財害命的動機強烈。
另外，經與學校查證，賴姓被害人是異性戀，並曾因暗戀女同學的少男煩惱，找學校輔導室商談，絕不可能自願和夏男辦理同性結婚。而且結婚登記需要兩位見證人，是否代表本案是否另有共犯，亦須查明。
賴生母親表示，案發當日早上，她有打電話給夏姓代書，請夏姓代書協助找尋兒子，但是夏姓代書均置之不理，甚至在警局阻止她跟警方報案，明顯與常情有違。夏姓代書是否早已知悉其子的犯罪規劃，亦有可疑。事後完全未說明也未來上香，日前賴生已完成解剖，要求檢警盡速偵辦。