遠端醫療2／看不見的「隱性需求」　專家：法規放寬問題自有解

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住在台北市中正區、有2個小孩的許小姐也說，以前孩子生病，就得通通帶去診所，以免另一個孩子在家無人照顧；有時候孩子只是鼻子過敏，去了診所被傳染其他疾病，反而麻煩。
現行遠距醫療依法可適用在偏鄉，對缺乏專科醫師人力的偏鄉而言，可提升醫療品質與就醫可近性，但對於住在市區的獨居老人、都會家庭而言，還是有看不見的「隱性需求」，若能省去舟車勞頓的時間、傳染風險等，「視訊診療常態化」對民眾來說將是一大福音。
遠距醫療需求正成長 新草案修法重點曝
根據健保署最新統計，由醫師對醫師操作的遠距醫療，在地端院所從2021年18家，至2022年已有47家，成長至2.6倍，而負責遠距端的院所，也從2021年17家擴增至2022年26家；至於由醫師對病人操作的視訊診療，在新冠疫情期間，從2021年4039家，到2022年已成長至3.2倍，有1萬3070家。
進一步觀察歷年申報人次，在遠距醫療方面，2021年有1204人次申報，2022年有6309人次申報，成長至5.2倍，呈現正成長趨勢；在疫情期間的視訊診療，則從2021年0.13萬人次、2022年33.7萬人次、111年79.8萬人次快速上升，顯示出民眾確有遠端醫療需求。
目前新版《通訊診察治療辦法》草案正在修法，將在第二季公告上路。衛福部說明，本次修法重點擴大特殊情形，納入慢性病長期照護、疾病末期照護、災害、傳染病或其他重大變故等，也將增加通訊診療醫療項目，並授權中央主管機關公告電子處方箋格式，以及有條件開放執行特殊情形通訊診療醫師得開立處方。
耗時、訊號差成考驗 醫認問題多
然而，台灣現行的遠端醫療真的方便嗎？小兒專科診所院長洪佑承、林應然一致認為，通訊的品質不穩定，即便診所端加強頻寬，但病患端可能訊號不佳，加上溝通不良等問題，一個病人可能就需要花上10數分鐘診療，比起現場看診還要耗時。
亞東醫院副院長彭渝森也坦言，視訊診療仍有很多問題，一般醫療院所多用Line等通訊軟體，但其伺服器設置在國外，恐有資安疑慮，且即使用醫院與電信業者合作的App，民眾也要能夠找得到這些資訊安裝，就會衍生數位落差，還有網路不穩、無法聽診、量血壓血氧，視訊時也僅能透過螢幕觀察，病患也常不清楚病史、用藥、付款等流程與操作，仍有許多問題尚待克服。
專家齊喊法律先開放 市場需求自有解
即便如此，遠端醫療仍有許多好處，像是可免於接觸、降低感染風險。彭渝森說，視訊診療對醫師較可彈性安排零碎時間看診，也能更即時掌握病患在家狀況，綜合來說，未來發展可以樂觀看待，只是目前最重要的，是法規面要先開放，接續在實務問題上，廠商發現有前景可發展，就願意投資開發，數位落差與資安隱憂等問題就可以解決，醫病都會跟著法規走。
無獨有偶，國立陽明大學公共衛生研究所兼任教授、前健保局總經理張鴻仁也抱持同樣看法，當市場開放時，只要有需求，自然就會有人解決問題。
「我們的困難是還沒有起步！」台北醫學大學衛生福利政策研究中心主任、前健保署長李伯璋直指，為了偏鄉離島、居家長者就醫平權，遠距醫療是很好的工具，這是一條要努力的方向，「有多少錢做多少事，台灣（遠距醫療）若不起步，就永遠不知道問題在哪。」
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