命中『住』定台南 旅宿業自我行銷影片徵選活動正式開跑

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台南市長黃偉哲表示，台南是個浪漫的城市，市民熱情好客，又有豐富的歷史文化以及獨特的街區風貌，吸引了大量的國內外遊客前來探索。為擴大行銷台南的旅宿業及浪漫遊程，責成觀光旅遊局辦理此次徵片活動，藉由旅宿業者自我行銷，打開台南觀光的能見度。
「命中“住”定台南」最受歡迎旅宿行銷影片徵選活動，自5月19日開放徵件，只要台南合法旅宿業者以相機或手機，拍攝店家特色住宿設施並結合台南的「食遊購行」產業特色景點，製作成推廣影片傳達給即將造訪台南的旅客們即可。活動也開放民眾於7月6日至7月31日期間上網票選最喜歡的旅宿業行銷影片，參與投票還有機會抽中禮券、旅宿優惠券或餐券。
台南市觀光旅遊局代理局長林國華表示，以往旅宿業的品質皆以官方角度去評鑑，並推薦給民眾。這次邀請旅宿業者以自我行銷的角度來自薦自己的優點特色，透過民眾投票方式，選出最獲好評的旅宿業者。台南的旅館和民宿各具特色，可滿足不同旅客的需求和預算，目前南市旅宿有809家，是六都中旅宿家數最多的城市。台南在109年至111年住宿率皆為六都第一，111年更為全國第一，旅宿成果非常亮眼，藉由本次影片徵選活動除讓業者拍攝影片介紹自身舒適的旅宿空間，也告訴遊客台南各地產業特色景點，透過影片吸引更多觀光客按圖索驥，甜蜜暢遊台南。