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漫畫星推宮廷BL《人善被龍騎》　帶你踏上危險禁斷之旅

▲漫畫界新星白白菇推出首部BL連載《人善被龍騎》。（圖／漫畫星）
▲漫畫界新星白白菇推出首部BL連載《人善被龍騎》。（圖／漫畫星）

家庭消費中心/綜合報導

近年來台灣條漫愈來愈受到關注，不少優質原創作品透過橘子集團旗下beanfun!漫畫星發跡，為台灣漫畫界的注入新的活力。其中包括漫畫界新星白白菇的首部BL連載《人善被龍騎》，引起腐女、腐男們熱烈討論。

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故事講述一國的王子原本要討伐惡龍，卻反被纏上，非幫牠找到伴侶不可。在尋伴的過程中，原本敵對的兩人被互相吸引，漸漸從戰場上打架打到房間裡。漫畫家白白菇以細緻筆觸繪出古典宮廷背景，並熟練地掌握了BL情節的元素，將人類與龍的跨種族禁斷之愛融入故事情節，展現獨特的奇幻世界觀。

探索性別多元發展的路線

新銳漫畫家白白菇筆下的《人善被龍騎》，不只有讓人邊看邊心跳加速的BL情節，更有引人入勝的劇情。故事中，可以看到宮廷內複雜的權力結構，迫使王子必須在各方期待下不斷追求完美。這樣的壓力與內心掙扎，使得王子的角色更加豐富鮮明。

另一方面，正邪對立的王子與惡龍，原本注定是敵對的關係，隨著故事的發展，他們逐漸被彼此吸引。對此，白白菇分享到，在設計角色時，尤其注重人物形象的鮮明度和人性化，希望能讓讀者看到每個角色的獨特之處，並產生情感共鳴。如此細膩的設定，期待能顛覆讀者不同以往的BL作品感受。

▲做事一絲不苟、性格高冷的王子為男主角之一。（圖／漫畫星提供）
▲做事一絲不苟、性格高冷的王子為男主角之一。（圖／漫畫星提供）
《人善被龍騎》不僅僅是一部BL漫畫，更是展現出台灣漫畫家們對於故事創作的多元思考，除了細膩的畫風外，也在角色塑造上下足功夫。白白菇談起首次在連載條漫的經驗，很高興地說到，在漫畫星學習到更多專業的創作技巧，並有機會展現作品。

讓讀者可以深入了解每個角色的性格、背景和動機。如果你愛好奇幻、喜歡感人愛情故事，不妨來一探白白菇打造的異想系大作《人善被龍騎》，現正每隔週三上午11:00於漫畫星獨家連載中。

📍beanfun!漫畫星《人善被龍騎》：https://bean.fun/ZnsRk
📍漫畫星報報IG：https://www.instagram.com/

▲龍的野獸感讓跨種族戀愛主題更鮮明。（圖／漫畫星提供）
▲龍的野獸感讓跨種族戀愛主題更鮮明。（圖／漫畫星提供）

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