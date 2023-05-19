漫畫星推宮廷BL《人善被龍騎》　帶你踏上危險禁斷之旅

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探索性別多元發展的路線
新銳漫畫家白白菇筆下的《人善被龍騎》，不只有讓人邊看邊心跳加速的BL情節，更有引人入勝的劇情。故事中，可以看到宮廷內複雜的權力結構，迫使王子必須在各方期待下不斷追求完美。這樣的壓力與內心掙扎，使得王子的角色更加豐富鮮明。
另一方面，正邪對立的王子與惡龍，原本注定是敵對的關係，隨著故事的發展，他們逐漸被彼此吸引。對此，白白菇分享到，在設計角色時，尤其注重人物形象的鮮明度和人性化，希望能讓讀者看到每個角色的獨特之處，並產生情感共鳴。如此細膩的設定，期待能顛覆讀者不同以往的BL作品感受。
《人善被龍騎》不僅僅是一部BL漫畫，更是展現出台灣漫畫家們對於故事創作的多元思考，除了細膩的畫風外，也在角色塑造上下足功夫。白白菇談起首次在連載條漫的經驗，很高興地說到，在漫畫星學習到更多專業的創作技巧，並有機會展現作品。
讓讀者可以深入了解每個角色的性格、背景和動機。如果你愛好奇幻、喜歡感人愛情故事，不妨來一探白白菇打造的異想系大作《人善被龍騎》，現正每隔週三上午11:00於漫畫星獨家連載中。
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