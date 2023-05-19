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18歲男擁5億房產！同性婚後2小時墜樓亡　尪挨告謀財害命30萬交保

▲男高中生與夏男到北屯區戶政事務所登記結婚，豈料剛登記2小時後就墜樓身亡，家屬懷疑死因不單純。（圖／翻攝google map）
▲男高中生與夏男到北屯區戶政事務所登記結婚，豈料剛登記2小時後就墜樓身亡，家屬懷疑死因不單純。（圖／翻攝google map）

記者孫唯容／綜合報導

台中日前驚傳剛滿18歲的賴姓男高中生墜樓身亡，其母今（19）日召開記者會控訴，兒子是被「加工自殺」，事發當天和經手家中房產事宜的夏姓地政士助理，前往戶政事務所登記同性結婚，豈料剛過兩小時就傳出身亡消息，由於兒子擁有父親贈與的5億房產，懷疑是夏男謀財害命，賴母向地檢署提告夏男殺人，檢察官偵訊夏男後，認其有犯罪嫌疑，但無羈押之必要，以30萬元交保。

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據了解，男高中生年僅18歲，獲得父親贈與總市值為5億的30筆房地產，經由夏姓代書與其兒子夏姓地政士助理協助處理，在5月4日當天，夏姓地政士助理到男高中生家，以要討論房產規劃為由，約男高中生出門，兩人卻一同到北屯區戶政事務所登記結婚，不料，剛登記僅過2小時，高中生卻在夏男家中墜樓，緊急送醫死亡。

高中生母親表示，兒子生前只與夏男見面過2次，談的都是處理房產的問題，且事前根本不知兩人要登記結婚，而且兒子不久前還因為暗戀女同學，到輔導室接受輔導，怎麼可能這樣就同性結婚，懷疑死因不單純，

高中生母親質疑，法律系畢業的夏男，為了要「繼承」5億元房地產，涉嫌謀財害命，提告殺人罪，檢方裁定夏男以30萬元交保候傳。

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