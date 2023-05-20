遠端醫療3／內閣改組導致修法卡關　薛瑞元曝目前進度

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依照《醫師法》第11條第一項規定，「醫師非親自診察，不得施行治療、開給方劑或交付診斷書」，但在山地、離島、偏僻地區或有特殊、急迫情形，得由指定醫師，以通訊方式診治，所以《醫師法》第11條第二項就提到，通訊診察、治療的醫療項目、醫師指定及通訊方式等，由中央主管機關決定，因此產生了《通訊診察治療辦法》。
而根據《通訊診察治療辦法》的規定，在規範的山地、離島、偏僻地區，或是特殊情形如急性住院後追蹤、長照住民、家庭醫師計畫、政府核准的居家醫療、國際醫療病人等，以及急迫情形下，醫師可透過電話、網路等通信設備進行診療。
在新冠疫情嚴峻之際，中央流行疫情指揮中心核可，自去（2022）年5月12日起，不分地區快篩陽性者可遠距或視訊診療，請醫師評估快篩陽性結果、通報確診。然而，這項特例，直至今（2023）年3月9日，輕症或無症狀者不需通報隔離，指揮中心調整視訊診療措施，僅山地、離島、偏遠或住宿機構住民可繼續使用視訊，其餘若有醫療需求，皆要親赴醫院。
內閣改組卡修法 專家持兩面看法
經歷新冠疫情後，醫院與民眾都已漸熟悉遠距醫療，相關技術也漸提升，去年9月，時任衛福部常次石崇良提到，《通訊診察治療辦法》已在進行修正，將擴大納入慢性病穩定病人健康管理、安寧療護、身障社福機構、監獄或收容所、緊急情況流行病等，並開放處方開立等，預計去年底就會完成修法。然而時至今日，法規遲未上路。
今年2月甫卸任健保署長、現任職於台北醫學大學衛生福利政策研究中心主任李伯璋透露，其實草案都已完善，時任行政院長蘇貞昌也已拍板，原定今年1月就要上路，但因內閣改組，才會推遲。
針對修法方向，陽明大學公衛研究所兼任教授張鴻仁認為，主管機關若擔心開放後會遭濫用，就應從濫用方面著手解決，而非因此不開放，若有不適合遠距的診治狀況，一線的醫師也會自行判斷。亞東醫院副院長彭渝森則建議，可以先從有把握的做起，再蒐集各方意見滾動式調整，除了減少病人時間浪費等，也能更節省健保資源。
曾在綠島衛生所服務一年的台東馬偕醫院外科醫師黃奕竣表示，偏鄉、離島導入遠距醫療除了縮短城鄉差距、讓就醫更便利外，就是為衛生所帶來次專科概念，這些遠端的次專科醫師診療解釋更清楚。他喊話，這種概念對於都會區診所也有需要，如家醫科醫師在看腹部超音波報告，若有疑義，可以即時遠距會診腸胃科或腎臟科等次專科醫師，得到更清楚的解釋，以免讓病患轉院、延誤就醫。
不過，敏盛醫療執行長楊弘仁抱持不同看法。他認為，不論是中西醫，皆要「望聞問切」親自診治、觸診檢查，透過鏡頭與肉眼觸摸仍會有落差，只有在不得已的狀況下才應遠距，「疫情過去之後，回歸正常之下，遠距不應該取代可以做的正常看診」，偏遠地區與「城市裡的偏鄉」除外，這類族群可列管。
修法遇瓶頸 薛瑞元曝新制Q2上路
究竟《通訊診察治療辦法》在修法上有何瓶頸？衛福部坦言，遠距診療還是要刷健保卡登載、以及整合共享患者病歷資料開立處方、領藥及繳費等，需規劃電子處方箋平台以完善領藥流程，但這涉及法制、軟硬體設施、資料傳輸安全及操作等層面，另病人及社區藥局如何取得處方箋，經詢問藥師團體意見，建議規劃統一雲端電子處方箋系統，以供使用。
對此，衛福部長薛瑞元獨家回應《NOWnews今日新聞》，《通訊診察治療辦法》草案已經預告完，在意見統整之後就會公告，預計第二季就可以上路，至於確切時間，他則說「差不多啦，6、7月這中間吧！」
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