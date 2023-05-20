遠端醫療5／法規新制將擴大5對象　可借鏡韓國作法

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衛福部前次長石崇良曾於去（2022）年9月提到，《通訊診察治療辦法》已在修正，將擴大納入慢性病穩定病人健康管理、安寧療護、身障社福機構、監獄或收容所、緊急情況流行病等，並開放處方開立等。
根據衛福部的說明，本次修法重點擴大特殊情形，納入慢性病長期照護、疾病末期照護、災害、傳染病或其他重大變故等，也將增加通訊診療醫療項目，並授權中央主管機關公告電子處方箋格式，以及有條件開放執行特殊情形通訊診療醫師得開立處方。
此外，也將簡化醫療機構申請執行特殊情形通訊診療行政程序、增加通訊診療資訊系統涉及病歷資料傳輸、交換、儲存或開立處方、檢查、檢驗單者資通安全規範，也會放寬醫師執行通訊診療地點，賦予醫師依其專業，評估病人是否適宜以通訊方式接受診療的權利。
只是，原訂去年底就該完成修法，卻遲至今日尚未公告，薛瑞元近日接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，新《通訊診察治療辦法》將在今年第二季前公告上路。
視訊診療無國界 專家建議可借鏡韓國
敏盛醫療執行長楊弘仁分享，面對遠距醫療，台灣國內市場規模有限、受眾較少，「所以其實它（遠距醫療）是一個取代性的問題，因為（就醫）方便造成習慣的問題。」台灣醫療技術進步，具有相當良好的優勢，可發展國外遠距醫療，像是透過網路與各國醫師交流技術與照護等。
「韓國是最值得借鏡的國家。」楊弘仁分析，韓國民眾每人每年就診次數與台灣相近，但在智慧醫療自動化程度相當高，面對數位落差問題，也安排許多志工或是工作人員協助解決，讓民眾從醫院門禁、掛號、候診、繳費領藥都可以在手機上完成。他還提到，民眾日後候診時，其實可以先填答問卷，讓醫師可以知道病況，達到更精確的治療，並即時解決問題。
小兒科診所院長林應然建議，除硬體設備、送藥取藥等問題，過去新冠疫情期間，視訊診療通報按縣市劃分，民眾可能住在縣市交接處，案件層層轉送派案會花費許多時間，「視訊無國界，不需要分縣市別。」未來若遇上其他疫情或是疾病，也不應再按縣市別區分可提供服務的院所。
視訊診療試辦回饋佳 醫：仍有2要件才適用
以亞東醫院為例，他們試辦遠距診療反應良好，尤其在安寧方面，病患與家屬更是有強烈需求，在線上就能解決居家照護問題。
亞東醫院副院長彭渝森提到，病況穩定的病患出院後回診追蹤，都可利用視訊診療即時與醫師溝通。「但是初診的病人，就真的沒辦法！」若民眾發燒，因為沒有理學檢查，不應透過視訊看診，新冠肺炎之所以可行，是因為有家用快篩輔助，但並非每種疾病都有快篩。
因此總結來說，彭渝森認為，醫師仍要對病患有相當程度的熟悉，病患病況也要足夠穩定，才適用視訊診療服務，需要接觸檢查的疾病，建議還是親自就醫。
台北醫學大學衛生福利政策研究中心主任、前健保署長李伯璋提醒，現有診所與醫院端對於相關技術及資源其實都已準備完善，可以即時銜接視訊診療服務，不過仍要加強對民眾的資訊宣導與教育，讓民眾更清楚視訊診療流程與相關的醫學倫理。
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