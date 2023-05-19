中市交通罰鍰超收　議員：無助改善交通安全

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陳俞融指出，台中市政府交通罰鍰收入，109年實收數為約21億2千萬元、110年實收數為22億9千萬元、111年實收數為25億5千萬元，但每年罰鍰收入預算都僅編列15.8億元，導致交通罰單收入連年超收，但仔細想這背後的原因，令人擔憂，那就是代表台中市交通違規案件居高不下，始終不見改善，間接造成「行人地獄」產生，若警方只會一味開罰單，而與其他局處合作，從交通工程基本面改善，台中交通環境無法真正得到改善。
陳俞融提到，依照「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」規定，應至少提撥百分之12作為交通執法與交通安全改善經費，若依111年平均實收交通罰鍰25億5千萬的12%約為3.06億，經費十分可觀，但是市府現行做法，往往將罰鍰收入全數辦理繳庫，由市庫統籌運用，再由各需求機關依預算程序辦理，但台中整體交通安全看起來是惡化的，台中A1車禍數更居高不下，且路人死傷人數都在上升，政府一直開交通罰單，讓大量的罰鍰成為市庫收入，卻又不編列專用預算，真的能改善交通安全？還是只是肥了市府的市庫，瘦了民眾的辛苦錢？
陳俞融指出，根據交通部道安網，112年1-2月台中市交通事故總件數達11522件，為六都最多，表示交通事故並沒有因此減少，反而持續上升，代表警察局一味裁罰及增設取締儀器其實並沒有幫助交通更安全。
陳俞融舉例，全台中最有名的崇德五岔路口，109-111年連續三年十大肇事熱點榜上有名，而該處自111年2月16日啟用科技執法，經統計至111年12月31日止，111年共計舉發5萬0,288件，其中以「違反號誌管制（闖紅燈、紅燈左(右、迴)轉）」36,727 件(73.03%)為最高，而今年1-4月共計舉發4,198件，但其中「轉彎不依標誌、標線、號誌指示行駛」的違規樣態卻不減反增，從去年同期569增加到1,718，增加1149件，上升3倍，代表就算科技執法也沒辦法根本改善路口交通問題，只是治標不治本。
陳俞融也說，很多民眾常跟反映服務處反應行車自此，不知道怎麼開，對於有科技執法也很緊張，深怕一開錯，罰單就來，到底在這裡設置科技執法是唯一解嗎？
警察局長李文章表示，日前市府已召開有關行人安全的跨局處專案會議，結合交通局、建設局、警察局相關單位，警察局也會全力保障行人安全，另外，設立科技執法及測速照相目的就是要讓民眾養成遵守交通規則的習慣，讓整體交通環境更安全，絕非以裁罰為目的。