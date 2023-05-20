泰國女星Mew喜嫁百億富商　揭秘現況生活

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她的處女作《名門紳士之暮雪情鐘》，主要關於富豪家族的每個兒子的愛情故事，Mew飾演二少Pawornruj的夫人，由於二少是庶出，所以不用聯姻，他的職業是外交部公務員，在前往瑞士辦公時邂逅女主角，兩人產生一段刻骨銘心的戀情。
由於《名門紳士》全系列在泰國非常火紅，Mew也因此身價水漲船高，接著再和高人氣男星Mark Prin共同演出《我的法定老公》，事業再度推上巔峰。《我的法定老公》內容為女主角暗戀男主角多年，因為契機而成為契約婚約的夫妻，兩人同居後積極相處、逐漸產生感情，原本男主角是高冷個性的建築師，但愛上女主角後變得死心塌地，整個故事都很甜，引起亞洲觀眾的關注。
事實上，Mew的人生也宛如電影，成為女明星後，她和億萬富二代老公Saint相識，兩人高調交往一陣子，一年後兩人決定步入禮堂，婚禮可說是空前絕後的盛大。Mew生下女兒後，體態也迅速回復，身材依然纖細和美麗。
Mew的婚後生活同樣甜蜜和穩定，Mew經常在youtube頻道或是Instagram放上婚後日常，以及可愛女兒的模樣，讓粉絲們都相當喜歡她的幸福日常。現在前往她的youtube頻道和社群平台，都有可以看到關於她小孩和家庭的生活日常，非常溫馨和美好，令人稱羨。